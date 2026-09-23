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Nació Astor, el hijo de Anabel Fernández Sagasti y Cristian Cimminelli

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti dio a luz a Astor. El papá del bebé es el periodista y actor porteño Cristian Ciminnelli.

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Anabel Fernández Sagasti se mostró en mayo en una foto en la que lucía embarazada junto a su pareja Cristian Ciminnelli.

Anabel Fernández Sagasti se mostró en mayo en una foto en la que lucía embarazada junto a su pareja Cristian Ciminnelli.

Anabel Fernández Sagasti ya mamá. Es que nació Astor, su primer hijo. El padre y pareja de la legisladora es Cristian Ciminnelli, conocido periodista y actor bonaerense.

La legisladora, de 42 años, había anunciado su embarazo en mayo.

La noticia del nacimiento la dio este martes el senador nacional justicialista Carlos Linares en su cuenta de X, mientras se aguarda que los flamantes padres hagan una comunicación.

Noticia en desarrollo.

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