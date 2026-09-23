Anabel Fernández Sagasti ya mamá. Es que nació Astor, su primer hijo. El padre y pareja de la legisladora es Cristian Ciminnelli, conocido periodista y actor bonaerense.
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Nació Astor, el hijo de Anabel Fernández Sagasti y Cristian Cimminelli
La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti dio a luz a Astor. El papá del bebé es el periodista y actor porteño Cristian Ciminnelli.
La legisladora, de 42 años, había anunciado su embarazo en mayo.
La noticia del nacimiento la dio este martes el senador nacional justicialista Carlos Linares en su cuenta de X, mientras se aguarda que los flamantes padres hagan una comunicación.
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