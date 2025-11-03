El fervoroso abrazo de Milei a Petri en la primera reunión de Gabinete tras los nuevos cambios

El debut de Adorni y Santilli en el nuevo Gabinete de Javier Milei

La reunión de este lunes marcó el debut del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni (ex vocero presidencial), y de Diego Santilli. Ambos fueron elegidos diputados nacionales: el primero en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo en la Provincia de Buenos Aires.

Además, estrenó su cargo Pablo Quirno, el nuevo canciller que reemplazó a Gerardo Werthein.

Adorni, tras la reunión, calificó el encuentro como "espectacular" y comentó que el jefe de Estado explicó el rumbo del gobierno nacional para los dos años que restan de gestión: "Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes son la reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal y, por supuesto, la Ley de Presupuesto", detalló.

reunion nuevo gabinete javier milei El nuevo Gabinete del presidente Javier Milei. La única ausencia fue de Federico Sturzenegger, quien tenía actividades de agenda en Europa.

Por su parte, Santilli reveló que habló con "muchos gobernadores" pero que aún no pudo dialogar con todos. También dejó en claro su capacidad de negociación. "Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo que tiene que ver con el futuro de los argentinos, estamos de acuerdo. No descarto nada, pero hay una visión clara hacia dónde tenemos que ir", expuso.

La reunión duró aproximadamente una hora y cuarenta minutos. Participaron los ministros Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Petri (Defensa).

También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El único ausente, con aviso, fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), quien se encuentra en Madrid participando de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por el Banco Santander sobre "Regulación y crecimiento en Argentina".