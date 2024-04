El ex socio de Fecovita, que reclama más de U$S50 millones, ahora se mostró abierto a negociar

fecovita reunion iberte.jpg La Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) hará su asamblea anual este próximo 30 de abril y allí podría elegir a las nuevas autoridades. También presentará el balance 2023.

Hay que recordar que Iberte inició en la Justicia Penal una causa por balances falsos, entendiendo que Fecovita no registró en los balances del 2021 y del 2022 la deuda que ellos le reclaman, y que en esa causa están imputados entre otros el ex presidente de Fecovita Eduardo Sancho, el actual presidente, Rubén Panella, y el secretario Marcelo Federici.

►TE PUEDE INTERESAR: La firma Iberte amplió la acusación contra Fecovita y pidió que detengan a los directivos

"Ellos tienen una deuda con Evisa, que es la sociedad que conformaron, y con el ex socio que es Iberte. A Evisa le deben 23 millones de dólares que ellos mismos reconocen y a Iberte le deben otros 26 millones de dólares. Lo que nosotros planteamos es que no queremos que a esa deuda la terminen pagando los 5.000 productores asociados a Fecovita que por la ley de cooperativas son codeudores, ni queremos afectar a la cooperativa. Por eso estamos abiertos a llegar a un acuerdo con nuevas autoridades, que sean confiables, porque las actuales están imputadas", amplió Aguinaga.

Si bien para llegar a un acuerdo sería necesario el aval de Fecovita, los representantes de la firma española fueron un paso más adelante y abrieron la posibilidad de financiar aquella deuda "en un plazo razonable de 10 o 15 años", según apuntaron; y aclararon que para que eso ocurra deberían aparecer las garantías.

Es que la firma española y sus referentes locales -entre ellos su apoderado Guillermo García- entienden que llegar a un acuerdo extrajudicial sobre la deuda que le reclaman a Fecovita sería más productivo y se podría resolver mucho antes de lo que podría hacerlo la Justicia.

"Esa es la forma de que Fecovita también resuelva sus dilemas, porque podría mostrar que sus balances no están objetados y podría conseguir el crédito y el financiamiento que hoy se le están cayendo", acotó el abogado.

►TE PUEDE INTERESAR: La trama de traiciones, sospechas y acusaciones detrás de las causas judiciales de Fecovita

Por qué se adelantó la asamblea y qué chances hay de reelegir autoridades

En medio de la controversia, a los apoderados de Iberte en Mendoza les llamó la atención que Fecovita decidiera adelantar la fecha de la asamblea anual, que históricamente se hace en julio, para el próximo 30 de abril, que es cuando además debe presentar el balance 2023.

"Es llamativo que adelanten la asamblea y la presentación de balances, cuando saben que en pocos días podría estar la pericia judicial sobre los dos balances anteriores que están objetados en la causa penal", marcaron desde la firma.

Por su lado, desde Fecovita contestaron que su estatuto establece que esa asamblea anual se debe hacer hasta 4 meses después de cerrado el año y el balance, y que históricamente se hizo en julio "porque se esperaba el cierre de la cosecha".

Fecovita2.jpg

"Ahora como tenemos varios cuestionamientos en este conflicto, decidimos cumplir con todo lo del estatuto y hacerla antes de que venza ese plazo, por eso se convocó para el 30 de abril", argumentó el abogado de Fecovita, Osvaldo Coll.

El letrado también acotó cómo se eligen a las autoridades y qué chances puede tener Rubén Panella de ser reelegido.

"El presidente tiene un mandato de un año y si bien la asamblea es libre de elegir a quien crea conveniente, nuestra historia marca que en 34 años de Fecovita hemos tenido sólo 4 presidentes, porque siempre se han terminado revalidando las gestiones con la reelección. Eso habla de la estabilidad de la federación, porque además en las elecciones anteriores los presidentes han resultado electos con más del 95% de los votos", ejemplificó.

Con la lupa puesta en el próximo balance de Fecovita

Una de las causas judiciales en las que Iberte sostiene la deuda que le reclama a Fecovita se sustenta en la acusación de "falsos balances" en alusión a las rendiciones que la Federación de Cooperativas hizo tanto en el 2021 como en el 2022, por lo que ahora también tiene la mira puesta en lo que presentará el 30 de abril cuando en la asamblea anual se conozca el balance 2023.

Es que Iberte asegura que en los balances anteriores no sólo no se reflejó la deuda que ellos reclaman, sino que además se cometieron burdos errores.

"De la documentación se prueba de manera precisa que los balances aprobados por Fecovita son falsos respecto a la registración de la deuda con Evisa. De la página 22 de los estados contables de Fecovita al 31/12/2022, según informe de su auditor interno con fecha del 10/05/2023 (suscripto por Martín Santiago Ghirardotti), que fuera aprobado por el Consejo de Administración el 7/7/2023, surge que la deuda de Fecovita con Evisa fue registrada a un valor nominal en pesos cuantificándola en $400.820.000", sostiene el escrito que presentaron en una conferencia de prensa de mediados de marzo.

Sin embargo, aseguran que del informe especial sección C VII Resolución Técnica N° 37 de fecha 3/7/2023 "emitido por la misma auditoría externa (suscripto por el contador Alejandro De Simone) también firmado y avalado por el presidente de Fecovita, Rubén Panella, surge que la deuda de Fecovita con Evisa al 31 de mayo de 2023 es a valor de producto -y no nominal- es de $3.688.857.452".

Carlos Aguinaga abogado de Iberte 1.jpg El abogado de la firma Iberte, Carlos Aguinaga, insistió en que los balances de Fecovita del 2021 y 2022 son falsos porque no incluyeron la deuda que la firma española le reclama.

"Como se ve, con sólo 4 días de diferencia aparecen dos balances, y uno es 9 veces inferior al otro, cuando es claro que lo que se debe tomar como referencia es el valor del producto, que depende del valor del vino y el mosto, porque ese valor se actualiza y no el valor nominal de un peso que se devalúa", explicó Aguinaga a Diario UNO.

Luego de aquella acusación, el fiscal de Delitos Económicos a cargo de la causa, Juan Ticheli, avanzó con la imputación de los directivos de Fecovita y de algunos síndicos, aunque el 15 de abril se los notificó que rechazó el pedido de detención que Iberte había hecho contra ellos.

El fiscal Ticheli comunicó que no están reunidos los extremos que se necesitan para que proceda una prisión preventiva. Desde la defensa de los directivos de Fecovita plantearon a Diario UNO que la decisión era esperada, no sólo porque no hay riesgo procesal sino también porque el delito, en su caso, es reprimido con una pena máxima de dos años (excarcelable).

Pese a ese rechazo, en la firma siguen confiados en que la pericia judicial sobre aquellos balances les dará la razón y esperan que esas pericias se puedan confirmar en poco tiempo más.

"Desde enero estamos pidiendo la pericia, pero la defensa todos los meses presenta algo para dilatarlo. Se opone a la designación de los peritos, después se opone a las preguntas nuestras, después a las preguntas del fiscal. Nosotros creemos que la estrategia de ellos es renovar autoridades y aprobar los balances antes de que surja esta pericia, porque con esa pericia confirmando que los anteriores balances son falsos ellos no podrían aprobar un nuevo balance", explicó Aguinaga.

A principios de febrero, Fernando Juri -abogado de la Federación de Cooperativas-, confirmó a Diario UNO que presentó en el expediente como prueba nueva un informe de la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales del INAES notificado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad.

La postura de Fecovita desde un principio fue que esos estados contables son verídicos y argumentó que todos fueron auditados por la firma internacional Lisicki & Litvin.