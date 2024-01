El embajador Faurie y el cónsul chileno tuvieron el primer cruce en Mendoza por el Cristo Redentor

►TE PUEDE INTERESAR: La situación del policía que mató a un hombre armado durante un allanamiento

"Más respeto", pidió a su vez el cónsul en un intercambio con referentes de AFIP del lado argentino, al verse incómodo ante los cuestionamientos por el funcionamiento de la Aduana chilena.

jorge faurie paso a chile.jpg Jorge Faurie será el embajador argentino en Chile. Pasó por Mendoza para empezar a destrabar las complicaciones del paso internacional.

Basta de burocracia, reclamó Faurie

El elegido como embajador de Argentina en Chile sacó como conclusión después de la presentación del estado de situación del cruce fronterizo que "hay una cantidad de problemas prácticos no de normativa" y que su tarea, desde la Argentina, será "trabajar para persuadir que (la solución de los mismos y el paso en sí) es beneficioso para Chile".

"Esta reunión me ha servido a mí como próximo embajador argentino en Chile para ver qué es lo que está funcionando o no en el cruce de frontera más importante que tiene la Argentina con Chile, el más relevante de una política de comercio exterior orientada al Pacífico", señaló Faurie.

"Hoy necesitamos usar los puertos chilenos para trabajar de una manera competitiva en el océano Pacífico y en los destinos de Asia y el cruce del Cristo Redentor es realmente el único que tenemos para llegar hasta las costas", planteó.

Según cree, "los organismos de aplicación no tienen impedimentos para facilitar el paso de carga o de personas por el Cristo Redentor" pero los problemas surgen en el "cómo se aplica, en dónde están los funcionarios trabajando, cuáles son los horarios", lo que para él son "elementos fácilmente resolubles".

"Si los argentinos queremos estar presente en el Pacífico y comerciar con Asia, tenemos que saber aceptar que hay que agilizar este paso fronterizo" y es entonces cuando hay que "coordinar mejor y trabajar en conjunto" con Chile.

paso a chile funcionarios testa vargas arizu.jpg Gabriela Testa y Vargas Arizu se reunieron con el embajador de Argentina en Chile, funcionarios nacionales y empresarios para empezar a desandar los conflictos del paso Cristo Redentor.

"Tiene que haber una única mesa de trabajo, no de un organismo que toma una decisión en un lugar y otro que la toma en otro. Tienen que trabajar todos los días, todos juntos en un único lugar. Y si hay algún problema en la frontera decidir en conjunto cómo resolverlo", dijo.

Sin ser la autoridad de aplicación, el futuro embajador aseguró que se lleva "claramente el panorama de que lo que yo tengo que asegurar cada vez que haya un problema es sentar a todos los que están interviniendo en frontera y trabajar con todos en conjunto.

"No soy el dueño de la voluntad del pueblo chileno y el presidente de Chile representa la voluntad de su pueblo, pero desde Argentina tendremos que trabajar para persuadir que es beneficioso para Chile que sus puertos se usen, que se usen sus servicios, que podamos salir por los puertos del Pacífico; así como Chile se beneficia de lo que la Argentina le ofrece en materia de energía, en materia de facilitación de productos energéticos, en conexiones eléctricas, en los alimentos que se le proveen al mercado chileno", sumó.

Te doy para que me des

"Una relación entre países es como dicen los abogados leguleyos, do ut des: te doy para que me des", expresó sobre cómo se encararán esas conversaciones con Chile de ahora en adelante.

"Tenemos que trabajar para hacer entender que a los dos nos beneficia tener en consideración las necesidades del otro", dijo.

Para eso, Faurie espera que se sigan concretando más encuentros con funcionarios y empresarios en Argentina (la intención es redactar un documento común a fines de febrero) y con las conclusiones sentarse a discutir en Chile para trabajar en conjunto en las soluciones.

"Los problemas que tenemos no son tan significativos. Es simplemente cuestión de saber hablar y coordinar", expresó.

El cónsul chileno atajó todos los reclamos

David Quiroga Hinojosa, cónsul de Chile, recepcionó todos los reclamos y cuestionamientos de organismos, cámaras empresarias y funcionarios argentinos durante la reunión que se celebró este jueves en Mendoza para comenzar a destrabar el complicado paso internacional.

"Toda reunión tiene su dinámica y cuando la decisión radica en organismos que están ajenos a la Cancillería, uno quisiera tener más antecedentes para aportarlas a la mesa", dijo diplomáticamente en diálogo con radio Nihuil, tras la reunión que tuvo momentos de fuerte discusión.

"Una interpelación forma parte de algo natural en la actividad diplomática sobre todo cuando se trata de temas angustiantes para los usuarios. Y como son temas que tienen contacto también con intereses de gremios, obviamente consitan mayor atención y la emocionalidad también es importante", analizó sobre el tono que llevó la reunión.

En uno de los más fuertes, Quiroga Hinojosa reclamó "más respeto que la cosa se va a poner fea". La expresión fue dirigida "a un miembro de la AFIP que decía que la Aduana chilena se negó a un procedimiento. Le expliqué esa situación no era cierta, sino que no había aún un pronunciamiento y no una negativa".

El cónsul celebró este tipo de encuentros que permiten "sincesar" las problemáticas y prometió que transmitirá los cuestionamientos "a la autoridad en Chile para avanzar en lo administrativo".

El funcionario chileno aseguró que en su país "se tiene claro que pasar a Chile es un problema" y que "hay que hacer un trabajo binacional para adoptar decisiones para agilizar los procedimientos, con mayor seguridad y rapidez".

De hecho, se consideró una "víctima" más de la demora del traslado en el paso Cristo Redentor.