El demarchismo busca ser mayoría en la Bicameral de Seguridad con una jugada inusual

Magistretti-Petri-Llano.jpg Magistretti (izquierda) se reunió con el ministro Luis Petri y la diputada nacional Mercedes Llano en Buenos Aires.

Los "gansos" pidieron estar, porque en la versión anterior quedaban afuera. Iban dos del PV: Emanuel Fugazzotto (Diputados) y Duggar Chappel (Senadores). "Pero hablamos con ellos, porque dos para el Verde y ninguno para los demócratas era 'too much'", dijo uno de los diputados que siguieron esas negociaciones. "Hablamos con Fugazzotto y ellos se mostraron de acuerdo". El viernes y el sábado siguieron las charlas. Chappel finalmente será sugerido como suplente.

Los nombres serán propuestos este martes. Por ahora asoman Marcos Quattrini, Gabriel Pradines y Edgardo Civit Evans por LAUM. Ahí habrá una puja que probablemente se dé entre Gustavo Cairo y Cintia Gómez, dos diputados demarchistas que también quieren estar.

En el PJ es casi seguro que irá Germán Gómez -que suena como posible presidente del cuerpo- y probablemente José Luis Ramón, que no es peronista pero forma parte del mismo frente. A ellos se suman los ya mencionados Fugazzotto y Magistretti. Cambia Mendoza no eligió todavía a sus cuatro representantes, según marcaron a UNO.

emanuel fugazzotto.jpg Emanuel Fugazzotto. Será el único miembro titular de la comisión por el Partido Verde.

Tironeos internos para estar

"Está cantado que el peronismo pone al presidente y ese será Gómez. Podríamos haberla peleado nosotros también a la presidencia, pero en eso nos falta cierta viveza. El PJ negociando es un avión y nosotros negociando somos una lechuga", se quejó amarga -pero creativamente- una fuente de La Unión Mendocina.

Unión por la Patria terminará de definir sus nombres en una reunión por estas horas. En las últimas semanas se ha contado que la desunión entre ellos parece haber escalado; con los intendentes por un lado, Aveiro jugando un poco en la tercera posición, y La Cámpora o Unidad Ciudadana, más alejada y bastante crítica de los otros espacios. Sin embargo, creen que no habrá problemas en ponerse de acuerdo y tienen más o menos definido cómo jugarán en la bicameral.

"Estamos hablando y coordinando. De hecho esta semana presentamos algunas cosas en conjunto. No es que no tengamos diálogo para nada o los puentes estén totalmente rotos", marcaron desde adentro. Con esa presentación en conjunto se referían al proyecto que impulsaron Félix González (hombre de Anabel Fernández Sagasti) con las senadoras Mercedes Derrache y Adriana Cano (vinculadas al ciurquismo) para pedir información sobre Impulsa, la empresa estatal que pretende conducir las licitaciones mineras tras los cambios en esa materia que busca el Gobierno.

José Luis Ramón.jpg Ramón, uno de los que suena en Unión por la Patria.

Antes de la conformación acordada de 14 miembros, que fue propuesta por el diputado Fugazzotto, se discutieron otros esquemas. Uno de ellos tenía mucha más cantidad de bancas adentro, porque permitía que todos los partidos de la Legislatura estuvieran representados al menos por un participante: de esa manera iban sí o sí, por ejemplo, Gabriela Lizana por el Frente Renovador (todavía tiene buenas chances de estar) y Flavia Manoni por Compromiso Federal. Pero no ingresaba Julio Villafañe (la espada de Aveiro) porque no estaba en representación de ningún sello. Ese mecanismo se descartó: "Era una asamblea", criticaron desde la Cámara Baja.

Uno de los grandes desafíos que tendrá la bicameral es romper con la idea de que no sirve demasiado. "El oficialismo porque no quería dar muchos debates ahí y parte de la oposición porque la transformó en un show mediático. Todos tuvimos algo de culpa en que se generara esa idea", dijo un diputado. "Hay que recuperar su importancia. Antes venía una vez por semana un miembro de Seguridad; otro de Justicia, la ahora jueza suprema Teresa Day venía cuando estaba en Procuración. Eran miembros casi permanentes. Se puede hacer algo bueno y que sí tenga fuerza para darle algo positivo a la sociedad", completó ese ex miembro.

Cómo sigue el camino de la bicameral

Este martes el Senado votará las postulaciones y el miércoles hará lo mismo Diputados. El organismo empezaría a funcionar a partir del 1 de mayo, una vez que el gobernador Alfredo Cornejo habilite las sesiones ordinarias y dé el primer discurso en ese marco de su segundo mandato. Para esa misma fecha esperan ya tener ingresado el paquete de leyes en esas materias: Justicia y Seguridad.

legislatura diputados.jpg Las cámaras deberán aprobar a los miembros esta semana.

El resto de las comisiones sí viene trabajando desde febrero, cuando comenzaron las sesiones extraordinarias. Una particular tarea han tenido LAC y Salud, entre otras; que son las que han recibido las propuestas del oficialismo que marcaron el ritmo durante estos últimos meses: la reforma sanitaria que propuso el Ejecutivo y los cambios al Código de Procedimiento Minero.

Ahora el pulso lo marcarán también el mencionado paquete de Justicia y Seguridad -que se presentaría esta semana o la próxima- y también la serie de cambios fiscales que llevó el ministro de Hacienda Víctor Fayad el pasado miércoles. Como anticipó Diario UNO este domingo, el titular de esa cartera irá a presentar su proyecto el jueves a las 12.

