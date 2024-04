Demoras en el tránsito tras el accidente entre un micro y un camión en Acceso Este que dejó varios heridos

accidentes en mendoza acceso este y tirasso guaymallen 2.jpg La gente quedó al costado del Acceso Este mientras esperan asistencia médica. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Repentinamente el colectivo chocó por detrás a un camión que circulaba en el mismo sentido, y la mayoría de los pasajeros sufrieron golpes. Indicaron que el camionero había bajado la velocidad debido a que unos metros más adelante había otro accidente entre dos vehículos.

Los heridos fueron asistidos por personal de Bomberos y las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron al lugar, como se ve en el siguiente video:

El conductor del micro sufrió algunas heridas pero está fuera de peligro, mientras que un hombre sufrió una fractura en su tobillo, una mujer fue asistida por fracturas en sus piernas y un joven fue asistido por un fuerte golpe en su cabeza.

accidentes en mendoza acceso este y tirasso guaymallen 4.jpg Varias ambulancias llegaron al lugar del accidente en Acceso Este y calle Tirasso, de Guyamallén para asistir a las víctimas. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por su parte, el chofer del camión oriundo de Paraguay que resultó ileso indicó: "Yo venía a velocidad normal y a 200 metros mio había un choque. Frené normalmente y en ese momento el bus me impacto en el furgón. Le prendí las luces y todo, pero venía fuerte por eso no pudo frenar y atajar el furgón. Cuando me di cuenta que había fila de vehículos hice la frenada, sino me iba a pasar lo mismo".

accidentes en mendoza acceso este y tirasso guaymallen 5.jpg Una pasajera indicó que sabían que esto podía pasar en cualquier momento por la velocidad en la que circulan por el Acceso Este. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Gran operativo tras el accidente en el Acceso Este

Varias ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, policías, dos dotaciones de ambulancias y personal de Tránsito de Guaymallén montaron un amplio operativo en el lugar del accidente.

accidentes en mendoza acceso este y tirasso guaymallen 3.jpg Amplio despliegue policial para asistir a las personas y despejar la calzada. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por el accidente entre el micro y el camión, cortaron completamente la circulación en ese tramo del Acceso Este y desviaron a todos los que circulaban al Oeste antes de calle Tirasso.

accidentes en mendoza acceso este y tirasso guaymallen.jpg Un micro con 46 pasajeros chocó con un camión en Acceso Este y calle Tirasso, de Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Una pasajera indicó que iba mucha gente parada. En su caso, ella estaba sentada y dormida, y se despertó en el momento del impacto. Se lastimó las rodillas al golpearse con el asiento de adelante de ella. "Cuando miré vi mucha gente descompuesta, herida, tirada en el suelo".

Así quedó el micro tras el impacto con un camión en el Acceso Este: