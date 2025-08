El cuarto día de la audiencia por PSJ Cobre Mendocino se extendió cinco horas con opiniones diversas

Audiencia pública minera San Jorge1 Llegada de los participantes de la audiencia pública.

Cómo fue el cuarto día de la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino

En el nuevo día de exposiciones sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino, se destacó nuevamente el respeto entre las distintas posturas que se ha logrado a lo largo de las jornadas se destacó desde el Gobierno.

Luego de más de 5 horas, fue que concluyó la cuarta jornada de la audiencia pública sobre el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, "un proceso participativo y transparente, que permitió que distintas voces dieran su opinión sobre el proyecto".

Entre los oradores,estuvieron el ex gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla; el presidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos), Fabián Solís, y el diputado provincial Jorge Difonso (La Unión Mendocina), además de vecinos de la provincia de Mendoza.

Entre los argumentos a favor, resaltaron los pedidos de que el proyecto se desarrolle con el objetivo de que genere empleo de calidad que dé oportunidades a los más jóvenes. Además, este sector destacó que será una actividad que permitirá un gran crecimiento en la matriz productiva de Mendoza.

“Tuve la experiencia de haber participado en proyectos como este en Catamarca, San Juan y Salta. Pude ver que trajeron beneficios y crecimiento a pueblos que estaban abandonados. Muchas vidas cambiaron y tomaron un rumbo mejor gracias a empresas mineras que generan trabajo y desarrollo en las comunidades”, aseguró el ciudadano Ariel Rifo.

En contrapartida, una vez más, las disidencias se enfocaron en la negativa a la actividad por el posible impacto en el ambiente y a la desconfianza de que produzca puestos de trabajo para los mendocinos, oponiéndose no sólo a PSJ, sino en la mayoría de los casos al desarrollo de la actividad en general.

“Como hace 15 años, me presento para decir no, porque no considero al proyecto bueno para el desarrollo de Uspallata”, señaló Estanislao Villamea.

Comienzo de la virtualidad

Como se anunció previamente, la audiencia pública continuará de forma presencial hasta el jueves 7 de agosto, y dará comienzo a la virtualidad el viernes 8 de agosto a partir de las 9. Podrán acceder quienes realizaron la inscripción correctamente, mediante el enlace de Zoom que les llegó al correo electrónico de confirmación que colocaron en el momento de la inscripción.

Durante esta instancia, podrán manifestarse todas aquellas personas que se inscribieron como oradores virtuales, además de participar como oyentes todos los que eligieron la opción de hacerlo como asistentes virtuales.

Las intervenciones se realizan por orden cronológico de inscripción, respetando los listados que están publicados en la página del Ministerio de Energía y Ambiente. Las exposiciones continuarán en los días, inclusive sábado y domingo, siguientes hasta completar las intervenciones de todos los inscriptos, respetando un proceso que garantice pluralismo, transparencia y participación ciudadana efectiva.

En este link se pueden consultar las listas.