El cronometrado plan de Milei para maquillar IMPSA antes de privatizarla

Coinciden en que hay un mal mayor y ni siquiera quieren pensarlo. La firma hoy tiene un pasivo de U$S 541 millones, vencimientos de contratos para el 2025 que no podría cumplir y hasta problemas para pagarles a los empleados. Un quiebre sería una catástrofe, no sólo por los más de 700 trabajadores que tiene, sino por el centenar de pymes que se nutren de ella y por los proyectos que podrían suspenderse si IMPSA cae.

Pero además se suma una decisión política sin retorno: "El Estado no va a seguir fondeando eternamente una empresa que está en estas condiciones, porque no tiene la capacidad para gerenciarla como corresponde", marcan funcionarios nacionales, mientras que algunos ministros locales asienten con la cabeza.