El cónclave del PJ por la reforma se dilata y suma a legisladores provinciales

El punto central no es "sí o no" a la reforma sino dar el visto bueno o rechazar la necesidad de reformar la Constitución. Si se acepta, los temas que se pondrán en discusión son los que van incluidos en el proyecto que redactó la actual gestión de Rodolfo Suarez. Es decir, una vez que se elija a los constituyentes, estos no podrán abordar otros temas que los dispuestos por la ley.