El arzobispo de Mendoza, sobre el gobierno de Milei: "Me preocupa la sobreactuación de la crueldad"

"No, esa es una visión reductiva", dijo tajante Colombo. "Como obispos tenemos una necesidad de llegar a todos con nuestro mensaje y hacer una profesión ideológica partidaria puede dejar a gente afuera y no es nuestra misión. Sí participamos de la vida política activamente haciendo notar valores y principios", explicó.

Incluso fue más allá respecto de qué es ser peronista: "Creo que cuando se dice 'ser peronista' se generaliza mucho. No es patrimonio del peronismo pensar en los pobres. Cualquier plataforma humanista podría suscribir el valor de un Estado que responda en materia de Justicia social, el cuidado del ambiente y de los pobres".

La sobreactuación de la crueldad del gobierno de Milei

Colombo, segundo de la Iglesia en Argentina, no cuestionó directamente a Javier Milei, a quien respeta institucionalmente por haber sido elegido por el pueblo, pero sí afirmó ciertos puntos de su gobierno o de sus formas que le preocupan.

"Me preocupa una cierta sobreactuación de la crueldad cuando se anuncian principios; me preocupan los extremos de la vida, sobre todo los jubilados, y me preocupa el amontonamiento de áreas en un solo ministerio como Capital Humano que tiene tantas competencias que lo hacen desbordante", afirmó.

Marcelo Colombo 7D.jpg Marcelo Colombo estuvo en el programa Séptimo Día de Canal 7.

Las críticas de Francisco a la represión en la marcha de los jubilados

El Papa fue contundente sobre el accionar de las fuerzas de Seguridad de Patricia Bullrich en la marcha de los jubilados y denunció que "en vez de pagar justicia social, pagaron gas pimienta" y "del más caro". "Les conviene", dijo durante una charla que mantuvo en el Vaticano con representantes de organizaciones sociales, entre los que estuvo el dirigente Juan Grabois.

Respecto de ello, monseñor Colombo dijo en 7D: "No nombró a personas concretas sino que hace una presentación de valores en juego: por un lado, la salud y el derecho a la protesta; y del otro lado, un ejercicio desmedido de lo que puede ser la represión. Se exalta una cierta idea de seguridad y el Papa necesita hacer notar que no es justo llegar a ese nivel. El derecho a la protesta es legítimo y si bien el Estado debe regular el modo, no puede ir más allá y exceder. Cuando un Estado pone en desmesura la seguridad respecto de otros derechos, me parece que es delicado".

Marcha de jubilados en Mendoza2.jpg

Su defensa a los movimientos sociales

Colombo, que se encontrará con Francisco en Roma, explicó que en esa reunión con movimientos sociales, "el Papa hizo una valoración de la capacidad organizativa de los pobres; y por otro lado de un camino de 10 años en los que estos movimientos han logrado superar ciertas formas de pobreza, para pasar a organizarse; y también quiso convocarlos a ser referentes de contención ante las adicciones, la violencia en las redes, la ludopatía".

Esta visión choca con la que tiene Javier Milei, que no quiere organizaciones como intermediarias. El arzobispo considera, como el Papa, que los "procesos de acompañamiento de los pobres necesitaban aporte de especialistas porque se vivieron momentos de vacilación cuando se cortó todo en marzo. Y de hecho se tuvo que recurrir a Cáritas o a Conin. Hay organizaciones que pueden hacer su aporte. Si tienen que controlar la corrupción, que lo hagan, pero no se puede generalizar que todos son corruptos y ladrones".

