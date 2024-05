Labay le pidió a Cornejo hacer foco en el Sur para el uso de los fondos de Portezuelo del Viento

La vidriera política y empresaria de la Fiesta de la Ganadería

El asado de la Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas reunió a unas 1.500 personas. Acorde a la política nacional, la fiesta se organizó de una manera más austera y no se sorteará una camioneta como años anteriores sino $12.000.000.

Fiesta de la Ganadería Hebe Casado y Alejandro Molero intendente de Alvear El intendente de Alvear, Alejandro Molero, saludo a la vicegobernadora Hebe Casado, quien participa de la Fiesta de la Ganadería.

Entre los asistentes al festejo ganadero los primeros en llegar fueron el ministro de Defensa, Luis Petri, a quien le dedicaron una payada; la vicegobernadora Hebe Casado, Andrés Peti Lomabardi, Martín Kerchner, Alejandro Molero (intendente de Alvear), Ulpiano Suarez (intendente de Capital), Tadeo García Zalazar (ministro de Educación e Infancias), Rodolfo Vargas Arizu (ministro de Producción), Néstor Majul (actualmente trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación), Patricia Giménez (ProMendoza) y el empresario Mauricio Badaloni, entre muchos otros.

Cerca de las 13.30, subió al escenario Petri y transmitió el saludo del presidente Javier Milei. "Es una fiesta cargada de patriotismo justo en el Día Nacional del Himno y en una provincia que tiene que ver con la gesta de San Martín... Viva la Patria y que Dios vendiga a la Argentina".

Fiesta de la Ganaderia 4.jpg El almuerzo con los tradicionales costillares a la llama reunió a unas 1.500 personas.

El discurso de Ramiro Labay en la Fiesta de la Ganadería

Minería

Consideramos que es un factor importante para la ampliación de la matriz productiva de Mendoza. En la provincia contamos con un marco legal que preserva el medio ambiente. Como lo han mencionado en reiteradas oportunidades, con los avances tecnológicos que contamos en la actualidad, no hay impedimentos para que la actividad pueda desarrollarse de manera responsable.

Por eso, vemos positivo que se pueda llevar a cabo, pero insisto, siempre respetando la legislación vigente.

Gasoducto

El año pasado, en este mismo escenario, nos alegrábamos por la pronta terminación del gasoducto que iba a permitir resolver la demanda de gas natural por los próximos 30 años para General Alvear y San Rafael.

Hoy, lamentablemente nos encontramos con una obra que debería haber finalizado en 2023 y, sin embargo, quedó trunca al 87% de ejecución y ahora con un final totalmente incierto.

No está de más recordar que desde 2016 no hay más factibilidad de gas natural para usuarios residenciales o industriales, no podemos seguir esperando y perdiendo más tiempo, si pretendemos aspirar al tan declamado desarrollo.

El gasoducto es una obra largamente anhelada, pero sobre todo, necesaria, y si bien hace 24 horas se conoció un fallo de la justicia Federal a favor de un amparo que presentó la Municipalidad de San Rafael, no resuelve la situación de fondo.

Es imperioso que las autoridades en todos los estamentos del Estado nos demuestren que pueden unirse y en conjunto darle un final certero.

En pocas palabras: actúen en función de la responsabilidad que tienen, pónganse de acuerdo y resuelvan el problema del gasoducto.

Ramiro Labay 2.jpg Ramiro Labay, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Alvear. Gentileza prensa de la cámara de Alvear

Construcción Línea 132 KW

Seguimos con energía, pero ahora hablemos de electricidad. Actualmente la línea de alta tensión de 132 kV, Nihuil III - Alvear abastece las estaciones transformadoras de General Alvear, Bowen, Monte Coman y Villa Atuel.

En caso de salida de servicio de esta línea, la alternativa es una línea de 66 kV desde la estación transformadora Pedro Vargas en San Rafael hasta General Alvear, pasando por La llave y Villa Atuel. Esta línea es de 1966, y no tiene la capacidad suficiente para abastecer la totalidad de la demanda.

Es de primordial importancia contar con una alimentación alternativa, que sea confiable y capaz de soportar toda demanda actual pero que también brinde la posibilidad de ofrecer factibilidad de servicio a industrias que deseen instalarse en nuestra zona.

Se hace imperioso contar con una nueva línea de 132kv y cerrar el anillo. Por ahí también pasa el progreso de la región.

Fiesta de la Ganaderia costillares.jpg Los tradicionales costillares a la llama de la Fiesta de la Ganadería.

Trasvase del Atuel

Es de público conocimiento los beneficios que implicaría contar con mayor caudal de agua, en un oasis, que además, es el más castigado por la crisis hídrica.

Multiplicar las hectáreas cultivadas y vincular la ganadería con el bajo riego, son algunos ejemplos de todo el potencial que tenemos para explotar y hoy está contenido.

Insistir con la importancia estratégica que implica la obra del trasvase del Río Grande al Río Atuel, (sé muy bien que puede resultar redundante y cansador) pero que quede muy en claro, jamás vamos a bajar los brazos y dejar de reclamar por esta obra trascendental para el desarrollo del oasis sur. (PAUSA)

Ahora bien, tampoco estamos dispuestos a quedarnos con meras expresiones de deseo y pretendemos ir hacia hechos concretos.

Si queremos que la obra sea una realidad, hay que terminar con lo meramente discursivo y dar el primer paso: solicitamos la realización del proyecto ejecutivo del trasvase del río Grande al Atuel.

Terminar con la grieta política

Venimos de una elección en la que la población eligió un rumbo diferente. Ahora bien, con solo ver la cara de algunos me doy cuenta del pensamiento que se les cruza por la cabeza, si soy o somos afines al partido gobernante.

Y ese es el problema, pero no de ahora, es histórico. En la Argentina se piensa y lamentablemente se actúa, todo el tiempo, con una visión partidaria. Es más, yo diría que una visión partida.

Y déjenme decirles algo, eso nos ha llevado a que un vasto y rico país como el nuestro, esté precisamente partido. Está partido de tal forma que la mitad de la capacidad instalada de la industria nacional está ociosa.

El país está partido, al punto tal que la mitad de la población es pobre.

Hemos llegado a un punto en que Argentina no solo está partida, está destruida en mil pedazos. Hasta cuándo...

Así estamos por gobernar con una visión partida.

Creemos que el Pacto de Mayo al que ha convocado el Presidente de la Nación, indistintamente para nosotros si es de un partido de tal color o de otro, puede ser el punto de inflexión en el cual comencemos a transitar una senda de progreso económico y social verdadero.

Así como en la organización de la Fiesta Nacional de la Ganadería, el fin es uno solo y hacia ese objetivo se dirigen las acciones de todos los participantes, pretendemos que ustedes, nuestros representantes y quienes tienen el poder de definir las políticas que influirán en nuestro futuro, dejen de pensar solo en el partido, y en las próximas elecciones, y piensen en Argentina, en los millones de habitantes que la integramos.

Empresarios y empleados por igual, hicieron el esfuerzo antes y lo están haciendo ahora, pero no podemos ser siempre los mismo, es más, no podemos ser siempre los únicos.

Pueden quedar en los anales de la historia como los responsables de la debacle o como los artífices de la Argentina próspera. Les guste o no, de ustedes depende.

Así cerró Labay la edición 44 de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

