EE.UU. se retiró de 66 organismos internacionales, entre ellos varios vinculados al cambio climático

marco rubio El secretario de Estado Marco Rubio.

Cambio climático y género, dos temas en foco

La nómina incluye 35 organizaciones no vinculadas a la ONU y 31 organismos del sistema de Naciones Unidas.

En el apartado ONU aparecen, entre otros, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), UN Women (agencia de igualdad de género) y el Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

En el listado de entidades “no ONU” figuran, por ejemplo, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Alianza Solar Internacional, el Global Counterterrorism Forum, y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, entre otras plataformas de cooperación en energía, ambiente, seguridad, cultura y ciencia.

onu Entre las organizaciones que abandonó EE.UU. hay varias relacionadas con la ONU. Imagen ilustrativa.

El memorándum también delimita el alcance: para los organismos de Naciones Unidas, “retirarse” implica cesar la participación y/o el financiamiento “en la medida permitida por la ley”, y deja la implementación en manos de las agencias, con guía adicional del Departamento de Estado.

El movimiento se inscribe en una línea ya conocida de la administración Trump de recortar o abandonar compromisos multilaterales: en el último año, según Reuters y AP, Washington también había tomado distancia de otras agencias y esquemas vinculados a la ONU, en paralelo a un enfoque más selectivo sobre aportes y participación internacional.