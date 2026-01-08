El gobierno de Estados Unidos confirmó que se retira de 66 organismos internacionales, muchos de ellos relacionados con el cambio climático o la igualdad de género, por considerarlos "dispendiosos, inefectivos o dañinos".
EE.UU. se retiró de 66 organismos internacionales, entre ellos varios vinculados al cambio climático
Mediante un comunicado, el gobierno de Estados Unidos informó que se retiraba de decenas de entidades "dañinas" y "poco efectivas"
El presidente Donald Trump firmó un memorándum que ordena a todas las agencias federales dar pasos “inmediatos” para abandonar 66 organizaciones que, según el texto, “son contrarias a los intereses” del país.
El documento se apoya en la Orden Ejecutiva 14.199, emitida el 4 de febrero de 2025, que instruyó al Departamento de Estado a revisar la membresía y el financiamiento de EE.UU. en organismos internacionales, convenios y tratados. Tras recibir el informe del secretario de Estado, Marco Rubio, Trump resolvió avanzar con la lista y aclaró que la revisión “sigue en curso” para otras entidades.
Cambio climático y género, dos temas en foco
La nómina incluye 35 organizaciones no vinculadas a la ONU y 31 organismos del sistema de Naciones Unidas.
En el apartado ONU aparecen, entre otros, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), UN Women (agencia de igualdad de género) y el Fondo de Población de la ONU (UNFPA).
En el listado de entidades “no ONU” figuran, por ejemplo, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Alianza Solar Internacional, el Global Counterterrorism Forum, y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, entre otras plataformas de cooperación en energía, ambiente, seguridad, cultura y ciencia.
El memorándum también delimita el alcance: para los organismos de Naciones Unidas, “retirarse” implica cesar la participación y/o el financiamiento “en la medida permitida por la ley”, y deja la implementación en manos de las agencias, con guía adicional del Departamento de Estado.
El movimiento se inscribe en una línea ya conocida de la administración Trump de recortar o abandonar compromisos multilaterales: en el último año, según Reuters y AP, Washington también había tomado distancia de otras agencias y esquemas vinculados a la ONU, en paralelo a un enfoque más selectivo sobre aportes y participación internacional.