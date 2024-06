Eduardo Sancho refutó la estrategia de Fecovita, que no admite una millonaria deuda con Iberte

Eduardo Sancho.jpg Eduardo Sancho presidió Fecovita hasta junio del 2022 cuando fue reemplazado por su sucesor Rubén Panella. Desde el rol que cumplió aseguró en carta documento que una parte de los cheques con los que Fecovita dijo haber cumplido parte de la deuda que mantiene con Iberte en verdad eran para pagar un suministro de junio del 2022 y que nunca podrían haber sido para costear la millonaria deuda que mantiene Fecovita.

Según apuntan los españoles, allí quedó reflejado que Fecovita le adeuda a los españoles unos 50 millones de dólares (50% a Iberte por el capital que aportó y el 50% restante a Evisa por la mercadería que no entregó).

Sin embargo, Fecovita no reflejó esa deuda en sus balances del 2021 y 2022 lo que disparó una causa que se investiga en la fiscalía de Delitos Complejos liderada por Juan Ticheli.

Pero además, en el último balance 2023 que fue aprobado por la asamblea directiva el pasado 30 de abril, desde la federación aseguran que Fecovita cumplió parcialmente con la deuda cuando entregó cierta cantidad de cheques.

“Lo que revela ahora Sancho, mediante una carta documento es que al momento de emitir los 8 primeros cheques, que fueron los que él firmó, era claro que eran para cumplir con el suministro del 23 de junio del 2022. Por tanto nunca se podrían tomar esos cheques como parte del pago de la deuda de Fecovita con Iberte porque el acuerdo final se firmó 4 meses más tarde, precisamente el 13 de octubre de ese año. Esto es una mentira patológica”, explicó el abogado de la firma Iberte, Carlos Aguinaga.

Esa carta documento de Sancho, fue como respuesta de un requerimiento legal que la firma Iberte le había hecho, y se sumó a la causa por los presuntos balances falsos que investiga Ticheli y también a las causas que lleva adelante el tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A la ratificación de Sancho se sumaría también la de Pablo Blas, gerente general de Fecovita al momento de la emisión de los cheques. "Él también expresa mediante comunicación certificada que los 15 cheques fueron emitidos en cumplimiento del acuerdo de suministro de fecha 23/6/22 y no para cumplir con el acuerdo final", remarcó Aguinaga.

La Justicia también investiga a Fecovita por fraude

Además de la causa por los presuntos balances falsos que se investiga en Delitos Económicos, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas también enfrenta otra causa por fraude.

ruben-panella-presidente-fecovitajpg.webp Rubén Panella, hoy presidente reelecto de Fecovita, es investigado en una causa por supuesto fraude que se desarchivó recientemente y que se sustancia en la Fiscalía de Delitos Económicos.

A fines de mayo el jefe de fiscales del área, Alejandro Iturbide, decidió desarchivar esa causa entendiendo que se debía volver a investigar las pruebas que figuran en esa causa, más otras que se fueron sumando en los últimos días.

La causa por defraudación es contra el presidente de Fecovita, Rubén Panella, el secretario Marcelo Federici, el ex contador Jorge Irañeta y Juan Rodríguez, que era contador y gerente general de esa federación y lleva el número 17.924/23.

El pasado miércoles 22 de mayo la Justicia notificó a las partes que Iturbide había dado la orden de continuar con la investigación de los hechos denunciados porque el caso no está cerrado.

En su escrito Iturbide consideró que en este caso no correspondía archivar la causa, y explicó que el archivo sí vale como solución "únicamente para casos cerrados donde efectivamente no existe ninguna nueva prueba pendiente de producción, donde no exista ninguna línea de investigación por profundizar".

Y ordena que "vuelvan las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción N° 7, a fin de que se proceda al desarchivo, se analicen las pruebas ofrecidas en orden a su producción (artículo 347 del Código Procesal Penal) todo conforme los fundamentos anteriores".

"Hay que revisar las actas del Consejo de la Administración de Fecovita"

Aquella decisión de desarchivar la causa de defraudación fue leído por el abogado de la firma española Iberte, Carlos Aguinaga, como un revés judicial para Fecovita, porque era algo que sus ex socios venían pidiendo desde noviembre pasado.

"El fiscal menciona entre otras pruebas tres actas del Consejo de Administración de Fecovita de fechas 10/2/21, 14/4/21 y 28/4/21, en las cuales la sindicatura advierte que no están en condiciones de cumplir con la cantidad de producto comprometido. Para nosotros eso es clave, porque lo que se está reconociendo en esas actas es que Fecovita, sabiendo que no iba a poder entregar el pedido de vino se asoció con Iberte y recibió más de 31 millones de dólares en concepto de pago del producto. Emitieron las facturas pero no lo entregaron", marcó Aguinaga sobre la decisión del fiscal Iturbide.

El letrado recordó que días atrás sumó como prueba a la causa de balances falsos un par de audios del presidente de Fecovita, Rubén Panella, "en el que reconoce la deuda de esa federación para con Iberte". Se trata de audios que Panella le envió a José Retamero en septiembre del 2022, previo a que Fecovita y el titular de Iberte firmaran en octubre de ese año la disolución de la sociedad que habían conformado

Según el letrado, en ese expediente que se desarchivó hay pruebas en las que "Rubén Panella, Marcelo Federici y Juan Rodríguez reconocen en sus declaraciones que Fecovita le debe a Evisa 13.000.000 de litros de vino y más de 5.000 toneladas de mosto concentrado equivalentes a U$S23.000.000".

"A su vez, con fecha 3/7/2023 Rubén Panella firmó una declaración jurada ante su auditor externo donde reconoció una deuda de Fecovita a Evisa de $3.688.857.452 a valor producto (vino y mosto)", sumó.

La guerra en la Justicia

Desde que se disolvió la sociedad de Fecovita e Iberte, en la firma Evisa comenzaron los reclamos de deuda y la pelea se trasladó a la Justicia.

Iberte inició una causa penal por balances falsos, entendiendo que Fecovita no registró en los balances del 2021 y del 2022 la deuda que ellos le reclaman, y que en esa causa están imputados entre otros el ex presidente de Fecovita Eduardo Sancho, el actual presidente, Rubén Panella, y el secretario Marcelo Federici.

"Ellos tienen una deuda con Evisa, que es la sociedad que conformaron, y con el ex socio que es Iberte. A Evisa le deben 23 millones de dólares que ellos mismos reconocen y a Iberte le deben otros 26 millones de dólares. Lo que nosotros planteamos es que no queremos que a esa deuda la terminen pagando los 5.000 productores asociados a Fecovita que por la ley de cooperativas son codeudores", afirmó en su momento el abogado de Iberte, cuando previo a la elección de las nuevas autoridades abrieron el camino de la negociación.

Eso se terminó truncando cuando Fecovita reeligió a Panella como presidente.

En medio de la batalla judicial, Iberte también pidió la intervención judicial de Fecovita, algo que no prosperó, ya que la jueza de primera instancia, Eleonora Arenas, resolvió rechazar ese pedido. Tampoco lo hizo el pedido de detención de los directivos de Fecovita, algo que el mismo Ticheli rebatió.

Por su lado Fecovita acusó a la empresa Iberte de extorsionarla en la Justicia Penal y en los medios para cobrar la deuda que reclaman, y esa acusación también se archivó porque no prosperó.