Durán Barba dijo que Milei es desconcertante en su gestión pero brillante en la comunicación

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno cerró la agencia de noticias Télam y los empleados recibieron la "dispensa laboral"

Agencia Télam.jpg Para Durán Barba, la agencia Télam debió cerrarse por una ley y no por una resolución.

Para Durán Barba estuvo mal el cierre de Télam

"Una cosa es cerrarla, no digo que sea bueno ni malo, pero jurídicamente eso se hace con una ley y una mayoría en el Congreso, no poniendo una valla. Eso hace un grupo de personas que no tienen práctica en el manejo del Estado", planteó Durán Barba, asesor del ex mandatario Mauricio Macri.

En tanto, el consultor ecuatoriano dijo que la comunicación del Gobierno de Milei es "brillante", porque el jefe de Estado tiene "todo el tiempo la iniciativa" y logra marcar la agenda.

"Hace cosas que son interesantes y lo conectan con la gente. Utilizar aviones que usa la gente común, ir a recitales, cantar. Tiene una comunicación completamente moderna y propia de estos nuevos líderes que, con distintas ideologías, tienen ese estilo, como Boric en Chile, Castillo en Perú o Trump en Estados Unidos. Rompen los esquemas de la comunicación tradicional", explicó.

También analizó la actualidad de la oposición al actual gobierno nacional y consideró que "voló en pedazos" tras la victoria del libertario. "Aunque le vaya bien o mal a Milei no creo que vuelvan a nada. Noto un desconcierto total entre los dirigentes de la oposición. Milei pateó el tablero y las fichas volaron por el aire. Se desordenó todo", precisó.

"Milei es un personaje muy disruptivo, que ha provocado un tsunami y tendrá que reordenarse toda la política argentina o aparecer nuevos políticos también, porque la crisis es muy fuerte", argumentó.