Duhalde acerca de Javier Milei

En esa línea, el ex gobernador bonaerense continuó: "Tengo una idea totalmente inversa a la de Javier Milei. Son peleas que no sirven para nada, son totalmente inconducentes. Las cosas empiezan así y no se sabe cómo terminan"

"La violencia verbal, ojalá no pase, puede terminar en otro tipo de violencia, que es lo que tenemos que evitar. Reitero: no sirve para nada, para nada", finalizó el peronista. Milei también incluyó en la presunta conspiración al ex presidente radical Raúl Alfonsín.