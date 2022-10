Dos legisladoras de la UCR resaltaron las virtudes del Modo Mendoza en relación a la Nación

"Mientras el gobierno de @alferdez y @CFKArgentina complican la vida de los argentinos, la gestión de @rodysuarez trabaja para reducir el impacto de la crisis y mejorar la vida de los mendocinos. Ejemplos sobran", afirmó Juri, lo que acompañó con un hilo de Twitter con una serie de puntos clave de la gestión Suarez.

Pobreza.jpg Mendoza se encuentra mejor en relación a los números de la indigencia que la media nacional. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Eisenchlas afirmó que "Mendoza, sin margen de influencia en las variables macroeconómicas, con decisiones propias y voluntad política tiene mejores índices que la media nacional y las otras 4 jurisdicciones más importantes del país".

La inflación local se mantuvo durante agosto en los mismos niveles que en julio ya que fue del 6,9% contra 7% del mes anterior. En lo que va del 2022 ya se acerca al 60%. En el orden nacional los números fueron similares, ya que el Índice de Precios al Consumidor fue del 7%.

Si se comparan los datos sobre actividad económica, empleo, pobreza e indigencia desde fines de 2019 hasta el primer semestre de 2022 a nivel nacional y provincial se observa lo siguiente, según la también presidenta provincial del Senado de Mendoza:

La actividad económica en la Nación creció 0.7 puntos. En Mendoza creció 1.4 .

. La tasa de empleo en la Nación creció 1.6 puntos. En Mendoza creció 2.2.

La pobreza en la Nación creció 0.7 puntos. En Mendoza se mantuvo igual .

. La indigencia en la Nación creció 0.8 puntos. En Mendoza disminuyó 3.3

Juri realizó un resumen de lo que para ella son los principales pilares de la administración mendocina:

El Modo Mendoza

El gobierno de Rodolfo Suarez tiene un plan metódico, serio, responsable y abierto al diálogo. Sin estridencias, con sentido común. Frente a un gobierno nacional que ha perdido el rumbo. Podríamos retrotraernos a la pandemia, momento donde a mi entender la Nación perdió todo vínculo con la sociedad.

Por ese entonces, Suarez y su equipo diseñamos estrategias y un plan de acción propio y valiente para frenar a un gobierno nacional que se encaprichó en encerrarnos, prohibirnos trabajar y que nuestros chicos no estuviesen en las escuelas. Pretendieron negarnos los derechos afectivos más básicos como despedir a un ser querido o regresar a nuestros hogares. Mientras ellos, sostenían vacunatorios vips o fiestas clandestinas.

fabiola-yanez-reversojpg.jpg La foto de la polémica. En plena cuarentena se festejó el cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta presidencial.

Y cuando parecía que hasta ahí llegaba el absurdo, el kirchnerismo presentó una denuncia penal por no haber prohibido que los mendocinos trabajen y estudien después de haber dictado un incomprensible decreto a la madrugada. Me refiero al DNU que declaraba feriado nacional en repudio a la agresión a Cristina Kirchner. Hecho que coincidimos claramente que hay que repudiar como lo hicimos, pero no con un feriado. En estos días, nuevamente distintos temas confrontan los dos modelos.

La Justicia y la modificación de la Corte

Hace algunos días asistíamos a una de las sesiones más tristes en el Senado de la Nación. El kirchnerismo nos negó a los argentinos la posibilidad de mejorar la Justicia. Se limitaron a dar media sanción, con ajustadísimo número (como si se tratase solo de ganarle a alguien) a un proyecto para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nadie, con buenas intenciones, podría pensar que aumentando el número de miembros del máximo tribunal del país, la Justicia va a resolver algunos de sus problemas.

Además, fue tan improvisada su propuesta que, por ejemplo, los legisladores oficialistas pasaron horas defendiendo ampliarla a 25 miembros y en escasos minutos como no tenían los votos suficientes cambiaron a 15 integrantes. Como si 5, 15, 25 se tratara de una lotería y no del máximo tribunal de la Justicia argentina. Todo esto sin aportes, sin consensos, sin la más mínima participación de los miembros actuales de la Corte.

Suprema Corte de Justicia Reforma legislatura 1.jpg La reforma de la Suprema Corte que propuso el Ejecutivo se trató en comisiones con el aporte de los supremos, algo destacado por la UCR.

Todo hace suponer que se trató simplemente de un embate contra la Justicia, horas antes que la vicepresidenta de la Nación tuviese la oportunidad de defenderse. Oportunidad absolutamente desaprovechada ya que solo agregó más agresiones sin explicarnos a los argentinos las causas de corrupción de las que se la acusan.

Por el mismo tiempo, en Mendoza, el gobernador y su equipo proponían continuar un plan sostenido con mejoras a la Justicia enviando a la Legislatura un proyecto que otorga a la Corte una modalidad de funcionamiento más rápida y eficiente. Se había detectado, entre otras cosas, un cúmulo de trabajo en una de las salas que impedía agilidad en la resolución de las causas.

Se propuso un debate serio, sereno, en el que se escuchó a especialistas con distintas opiniones y al que se sumaron los aportes de los miembros de la Corte para mejorar su funcionamiento. Eso pasa en Mendoza y por eso las cosas resultan distintas. Un equipo de gobierno que estudia, se prepara y propone, pero, sin soberbia, escucha. Con los tres poderes trabajando en acuerdos y con independencia.

La transparencia electoral

Desde hace algunos días el oficialismo nacional “amenaza” por los medios y redes con la suspensión de las PASO en las próximas elecciones. Digo amenaza porque pareciese que están probando qué tolerancia tendremos los argentinos a este nuevo atropello, a esta trampa electoral, sin presentar proyecto alguno en el Congreso.

modelo-boleta-unicawebp.webp El gobierno nacional no se ha sumado a la implementación de la Boleta Única, que se estrenará en Mendoza en los próximos comicios.

No se ha escuchado además otro argumento que no sea el del ahorro del gasto. Y en ese caso, nos preguntamos por qué no permiten avanzar con la Boleta Única, una herramienta electoral pedida por miles de argentinos y decenas de organizaciones de la sociedad civil que ahorra en términos económicos y ambientales, pero además otorga más transparencia y mejora la participación ciudadana.

Una vez más, pareciese más bien una maniobra cuyo único objetivo seria perjudicar a otros espacios políticos. Un cambio inoportuno de las reglas electorales. Una trampa.

Mientras tanto en Mendoza, con tiempo y dando previsibilidad a los candidatos y a los electores, el año pasado el gobernador envió el proyecto de Boleta Única a la Legislatura y por ello los mendocinos tendremos la oportunidad de votar con esta herramienta electoral, moderna, ágil y económica que tienen la mayoría de los países del mundo.

La convivencia

En Mendoza hace tiempo venimos trabajando para que la protesta legítima no colisione con el derecho a la libre circulación. Así, el entonces intendente Rodolfo Suarez en 2014 dictó el Código de Convivencia, que aplicó con éxito en la Ciudad y que validó incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

acampes-Buenos Aires.jpg En Buenos Aires, son moneda corriente los acampes en los espacios públicos. En Mendoza, esta semana la Comuna de Capital desalojó el predio de la plaza Indenpendencia sin ningún tipo de violencia.

Por estos días y por la acertada decisión conjunta de la Justicia, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Mendoza se levantó el acampe en la plaza Independencia. Sin violencia, pero con decisión. Este valorado espacio público donde miles de mendocinos se recrean, esparcen, estudian, trabajan, comparten debe ser preservado para todos.

En contraposición, un gobierno nacional que no logra resolver un solo conflicto que en este sentido preocupan a la sociedad argentina. Conflictos que atentan contra la propiedad privada y la pública. Las tomas de fábricas, apropiación de campos, cortes de calles y acampes.

La eficiencia del gasto

El gobernador envió el presupuesto provincial que consolida una estrategia sostenida de baja de impuestos y de ejecución sostenida del gasto. Sin aumento de alícuotas con reducción de impuestos en actividades puntuales, entre otros aspectos.

Mientras tanto, el gobierno nacional creó e incrementó en 3 años: 22 impuestos y tributos. Además, presentó un presupuesto que no podrá cumplir a partir de plantear una inflación del 60% y otros aspectos que en aras a la brevedad no analizaremos aquí.