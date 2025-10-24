Dónde voto: consultá el padrón de las elecciones 2025 del domingo 26 de octubre

De hecho, se recomienda que todas las personas que vayan a emitir su voto, tengan ya estos datos para poder agilizar el proceso electoral y que no haya demoras en estas elecciones 2025.

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones

En caso de que una persona decida no ir a votar, tiene que presentar un justificativo. En caso de que no lo haga, puede ser sancionado con una multa, que puede ir desde los $50 hasta los $500:

Primera infracción: $50.

$50. Segunda infracción: $100.

$100. Tercera infracción: $200.

$200. Cuarta infracción: $400.

$400. Quinta o más infracciones: $500.

Si bien, los valores de las multas son muy bajos, la sanción por no participar de las elecciones incluye otro tipo de castigo que pueden complicar la vida a más de una persona. Estos son impedimentos para diversos trámites, como la renovación del Documento Nacional de Identidad, obtener el pasaporte o los trámites de jubilación. Incluso, tampoco se podría acceder a ocupar cargos públicos por tres años.

Asimismo, en algunas provincias están previstas sanciones monetarias más altas para aquellas personas que faltan a votar y no presentan un justificativo.