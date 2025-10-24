Dónde voto: consultá el padrón de las elecciones 2025 del domingo 26 de octubre

La Justicia Nacional Electoral definió el padrón electoral de las elecciones 2025 del 26 de octubre y dio a conocer cómo se puede consultar la escuela donde vota cada persona en pocos segundos.
Según lo confirmado por la Justicia Electoral, los comicios estarán abiertos desde las 8 y hasta las 18 y se espera que los resultados oficiales de las elecciones comiencen a darse a conocer a partir de las 21.
Dónde voto: cómo averiguar la escuela dónde voto
Para saber donde votar, la Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón vía web. Con solo llenar unos pocos datos, todos los mendocinos pueden saber en qué escuela votan, el número de mesa y el de orden.
De hecho, se recomienda que todas las personas que vayan a emitir su voto, tengan ya estos datos para poder agilizar el proceso electoral y que no haya demoras en estas elecciones 2025.
De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones
En caso de que una persona decida no ir a votar, tiene que presentar un justificativo. En caso de que no lo haga, puede ser sancionado con una multa, que puede ir desde los $50 hasta los $500:
- Primera infracción: $50.
- Segunda infracción: $100.
- Tercera infracción: $200.
- Cuarta infracción: $400.
- Quinta o más infracciones: $500.
Si bien, los valores de las multas son muy bajos, la sanción por no participar de las elecciones incluye otro tipo de castigo que pueden complicar la vida a más de una persona. Estos son impedimentos para diversos trámites, como la renovación del Documento Nacional de Identidad, obtener el pasaporte o los trámites de jubilación. Incluso, tampoco se podría acceder a ocupar cargos públicos por tres años.
Asimismo, en algunas provincias están previstas sanciones monetarias más altas para aquellas personas que faltan a votar y no presentan un justificativo.