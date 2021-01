Diputados y senadores no cobrarán el bono de $54 mil

Asimismo, destaca entre otras consideraciones, que “en consecuencia, es razonable y oportuno adherir a la disposición dictada por el Ejecutivo Provincial, a efectos de clarificar la aplicación de la normativa correspondiente”.

Senadores hizo punta

El martes, por pedido del radical Juan Carlos Jaliff, el Senado avaló una resolución que fue tratada in voce en la que el Senado adhirió al decreto del gobernador Rodolfo Suarez y en consecuencia establecer que los Senadores y Secretarios Legislativo y Administrativo de esta Cámara quedan excluidos de la percepción de la suma anual no remunerativa, no bonificable de $54 mil.