Los tres peronistas y Cobos votaron la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA

Julio Cobos.jpg Por momentos Juio Cobos presidió la sesión. Votó diferente a los otros dos radicales mendocinos.

Los argumentos de Cobos para diferenciarse de Nieri y Verasay

Julio Cobos ha votado a favor todos los proyectos relacionados al caso $LIBRA (creación de comisión, pedidos de informes, citación a funcionarios) porque entiende que "el Congreso es el escenario institucional adecuado para esclarecer lo que pasó, responder dudas y poder dimensionar el impacto del hecho".

También dio su parecer el tunuyanino Martín Aveiro, de Unión por la Patria: "No nos extraña el voto de todo el radicalismo -excepto Cobos- porque son socios del Ejecutivo. Votaron la Ley Bases, en contra de los jubilados y las universidades. Queremos conocer y saber qué responsabilidad tuvieron el Presidente y parte del gabinete en esta estafa".

Su compañero Adolfo Bermejo exclamó: "Con 135 votos positivos, 84 votos negativos y 7 abstenciones; aprobamos en Diputados el Pedido de Informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre su participación en la Cripto Estafa $LIBRA".

Álvaro Martínez.jpg Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza.

Álvaro Martínez culpó al kirchnerismo de la creación de la comisión por el Criptogate

Del oficialismo el mendocino que salió a explicar la postura fue el lujanino Álvaro Martínez, de la Libertad Avanza. El dirigente liberal directamente se la agarró con el kirchnerismo a pesar de que hubo otros partidos que también votaron a favor de la creación de la comisión.

"El kirchnerismo gobernó Argentina durante 16 años. Dieciséis años de corrupción, bolsos con millones, empresas truchas, sobreprecios y justicia cooptada. ¿Y ahora quieren ensuciar a Mileicon el caso Libra? No tienen cara. Este gobierno no tiene empresarios amigos. No hay negocios con el Estado. No hay ñoquis. El kirchnerismo vació el país. Y nosotros lo estamos reconstruyendo", dijo Martínez a través de sus redes sociales.

En la sesión se acordó además que los bloques tienen hasta el viernes 11 de abril para proponer quiénes serán los integrantes de la comisión.

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, cuenta hasta el 15 de este meses para firmar la resolución con la integración de la comisión investigadora por el caso $LIBRA.

También aprobaron la interpelación a ministros

La oposición de la Cámara de Diputados consiguió este mismo martes aprobar las interpelaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; del ministro de Economía, Luis Caputo, de su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que den explicaciones oficiales en la Cámara de Diputados por el criptogate Libra.

Fueron 131 votos positivos y 96 negativos para interpelar a los funcionarios el 22 de abril a las 14, un día antes de la fecha votada para la constitución de una comisión investigadora que pondrá la lupa en la "criptoestafa".