Desde Malargüe, Omar De Marchi descartó formalizar su participación en Cambia Mendoza antes de abril

"A los plazos los pone la ley y no las personas", dijo en torno al límite que le marcó el radicalismo, que fuera su principal socio político en las elecciones anteriores en las que De Marchi fue precandidato a gobernador y perdió con Rodolfo Suarez.

Y apostó: "Resolveremos en los plazos que marca la ley por dónde creemos que tenemos que caminar para que Mendoza vuelva a tener la potencia que debe tener". Vale recordar que en los municipios en los que se adelantaron las elecciones, esos plazos para definir los frentes electorales se acortaron al 1 de marzo.

De Marchi recorre Malargüe en modo precandidato

Si bien no quiere hablar de nombres y candidaturas y prefiere hablar de proyectos e ideas, se mostró en la Expo Caprina y Ovina en Malargüe junto a Álvaro Martínez como los referentes provinciales del PRO. Junto a ellos estuvo la presidenta del PRO municipal, Verónica Bunsters.

"Arrancamos junto a gran parte del PRO recorriendo el sur", dijo. "Las ganas de potenciar y aportar para que Mendoza esté mejor se sienten en cada una de las personas con las que vamos conversando", advirtió a través de Twitter.

Sobre el encuentro con Ojeda, De Marchi aseguró que conversó sobre "los desafíos que tenemos por delante para volver a poner a Mendoza como faro de la Argentina y Malargüe con el potencial turístico y la cría de ganado caprino tiene muchísimo para aportar".

Al ser consultado sobre las dificultades económicas del sector ganadero, De Marchi reconoció que "la Provincia trata de acompañar al productor pero es verdad que en un contexto económico tan adverso es muy difícil desarrollar cualquier actividad económica".

omar de marchi malargüe.jpg Omar De Marchi recorre Malargüe en año electoral.

Y apuntó que "este año que es electoral hay que tomárselo en serio para elegir a quien va a condocir los destinos. Esperemos que en 2024 haya un gobierno que comprenda mejor cómo funciona el mundo, que se aboque a resolver los problemas principales".

Sobre la decisión del sector del PRO que lo acompaña de formar parte de Cambia Mendoza o no, De Marchi advirtió que "todavía queda mucho para discutir".

"Cualquier frente político no tiene que estar construido en base a ideas personales sino a planes, a ideas. Nosotros seguimos concentrados en eso", dijo.

"Mendoza necesita ponerle un poco más de potencia para emerger nuevamente", criticó. "Hace muchos años que viene perdiendo con los vecinos. En torno a esto coincidiremos o no llegado el momento y veremos qué pasa en la construcción política", agregó.

Su apoyo a Rodríguez Larreta

Como armador político en el interior de Horacio Rodríguez Larreta, De Marchi expresó que cree que su proyecto "es distinto".

"En una Argentina en la que se debate entre los extremos, lo distinto es poner un plan arriba de la mesa y animarse a generar consensos porque llega un momento en que vas a necesitar a todos para hacer un proyecto de transformación", expresó.

"Creo en su enorme experiencia de gestión. Y debe ir por ahí el camino de la Argentina", dijo sobre la precandidatura del Jede de Gobierno a presidente de la Nación.

El reconocimiento de tierras a mapuches en Malargüe

Estando en el Sur, De Marchi se refirió al nuevo reconocimiento de ocupación que el INAI hizo sobre tierras de Los Molles a una comunidad mapuche con personería jurídica.

"Flor de terrenito", calificó el diputado nacional a la porción de más de 4.400 hectáreas que se ubica en el camino a Las Leñas.

"Estas cosas tienen que dejar de pasar. Lo que tiene que imperar es la ley. La Argentina no puede poner siempre en vilo el derecho de propiedad porque esto fomenta vivos", dijo expreándose en el mismo sentido que lo hizo el gobernador Suarez.

"Muchas veces hay detrás puesteros y gente que trabaja que quizás podría tener algún derecho pero terminan rotulados con estas falsas denominaciones", reconoció.

"Hemos presentado un pedido para que la gente del INAI se presente al Congreso y si no va, vamos a pedir su remoción en los cargos porque tiene que haber una sanción", expresó.

Respecto de las hectáreas y su potencial económico, De Marchi afirmó que "no importa si hay riquezas o no en esas áreas. Aunque sea un lugar inhóspito, no corresponde porque hay que respetar el derecho de propiedad".