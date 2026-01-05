Desde la justicia argentina pidieron la extradición de Maduro para juzgarlo por violar derechos humanos

waldo wolf maduro preso El reclamo de Waldo Wolff para que Nicolás Maduro responda ante la justicia argentina. X de Waoldo Wolff

En 2024 se pidió en Argentina la inmediata detención de Maduro

En 2024, cuando Wolff aún era ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y presidente del FADD, realizó una presentación en los tribunales de Comodoro Py y en septiembre del mismo año la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” para su indagatoria para Maduro y Diosdado Cabello por “graves violaciones a los derechos humanos”.

También se había solicitado que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través de su conocido sistema de alertas rojas.

“En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, argumentó el FADD a través de un comunicado.

En el dictamen al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Stornelli señaló que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica” y recordó que existe un llamado a prestar declaración indagatoria con orden de detención vigente en la causa argentina.

Stornelli calificó como “urgente” el inicio del procedimiento de extradición activa “a los fines de que sea sometido al presente proceso”, lo que habilitaría la intervención de la Cancillería argentina y las autoridades estadounidenses para avanzar en un eventual traslado.

El juez Ramos deberá ahora resolver si hace lugar al planteo de Stornelli y dispone el envío de un exhorto diplomático para requerir formalmente la entrega de Maduro desde Estados Unidos a la Argentina.