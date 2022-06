Desde Aprocam advirtieron que "los camiones están para circular, no para hacer colas"

"Los camiones están preparados para funcionar, para circular, no para hacer colas todo el tiempo" reflexionó el directivo.

Messina admitió que "quizás este fin de semana se vieron menos colas en las estaciones de servicio porque el paso estuvo cortado dos veces: Primero por las nevadas y después una reparación en el paso. Por eso se vio menos rotación de camiones y estuvo disminuido el tránsito hacia las estaciones".

El faltante de gasoil continúa

camiones lamadrid.jpg Desde Aprocam expresaron preocupación porque se extiende el problema del faltante de gasoil.

Enseguida aclaró: "Pero la problemática del combustible no se ha solucionado ni va a ser fácil que se solucione".

"A partir del inicio de esta semana se retomó el flujo de los camiones y se empezaron ver otra vez las colas largas, lamentablemente. Lo del precio diferencial para los vehículos extranjeros es solo un paliativo, nada más. No va a solucionar ningún problema"

El dirigente de Aprocam señaló "lo que sí sucede es que desde las estaciones de YPF se vuelca la circulación de camiones a las otras estaciones de servicio que no han puesto restricciones, al menos hasta ahora. No hemos escuchado que lo vayan a hacer, pero...".

"El mayor problema -advirtió Messina- no es el desabastecimiento, sino el retraso en las entregas. Las bombas que tienen poco stock puede ser que tengan inconvenientes pero no, hoy el gran problema es la demora, no el desabastecimiento".

También dijo que "la crisis es generalizada en todo el país y no es producto de las distancias a las destilerías porque si así fuera, Mendoza no debería tener inconvenientes porque tenemos la destilería acá nomás".

"Lógicamente las demoras generan mayores costos, son los costos de la ineficiencia"

