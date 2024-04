Desde Alfredo Cornejo hasta Omar De Marchi: la cena en la que habló Milei fue vidriera de políticos mendocinos

El tira y afloje de Cornejo y el gobierno nacional de Javier Milei

Si bien estos políticos mendocinos nunca se juntaron "para la foto", con su sola presencia demuestran que aún nadie ha sacado definitivamente los pies del plato libertario, aunque existan claras enemistades entre cornejistas y demarchistas a nivel local, el escenario nacional es muy diferente.

En medio, hay un clima enrarecido: los radicales todavía no terminan de acordar si apoyarán o no la nueva Ley Ómnibus, porque no aceptan los capítulos relacionados a la reforma laboral.

cena Fundacion Libertad.jpg

Además, como ya se dijo, está el dilema del recorte de fondos provinciales y el desfinanciamiento a las unviersidades públicas, en ambos temas Cornejo mostró su desacuerdo. Pero este miércoles no faltó a la cena.

Sin embargo, es la primera vez que Cornejo se encuentra físicamente con Milei, desde que enero el presidente recibió a todos los gobernadores.

Elogios de Mauricio Macri a Javier Milei

Mauricio Macri fue uno de lo principales oradores nacionales, y tomó la palabra después de la presentación que realizó el diputado nacional del PRO Gerardo Bongiovanni, quien preside la Fundación Libertad.

Macri llamó "querido" al actual presidente -aunque su relación ha estado varias veces en crisis en los últimos tiempos- dijo que está dando "una batalla épica por la libertad" y le pidió que nos libre "del peso que puede tener un Estado agobiante" y le pidió que "nos lidere hacia una Argentina en el que cada uno pueda elegir, qué estudiar, a qué dedicarse" y no se tenga que ir al exterior.

No deja de ser llamativo, porque hace un tiempo atrás se hablaba de unificar al PRO con LLA , no solo en el Congreso, sino ya en forma partidaria, idea que se fue cayendo cuando comenzaron los encontronazos de Milei con los gobernadores.

Esta vez, Macri dijo admirar su actual lucha épica por la libertad.

Omar De Marchi-Lacalle Pou.jpg Omar De Marchi junto al presidente Luis Lacalle Pou.

Las figuras políticas internacionales que expresaron sus ideas liberales

En el evento, además de la apertura de Bongiovanni y las palabras de Macri, también se manifestaron los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga -que dio un discurso más que polémico en el que se refirió de forma despectiva al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el expresidente de España, José María Aznar y el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.