De Marchi le adjudicó al PRO el logro de la Boleta Única y lanzó críticas a la UCR

Si bien el legislador no nombró a la UCR, la aludió claramente cuando señaló otros puntos con los que no está de acuerdo. Por ejemplo cuestionó que si los comicios provinciales coinciden con los nacionales no se aplicará la Boleta Única. También calificó de retroceso mantener el reconocimiento a las listas colectoras.

"El PRO fue el primer partido que instaló la discusión de Boleta Única y le dio visibilidad. Después de años de insistir, muchas veces en soledad, logramos que el Gobierno de Rodolfo Suarez tomara el tema, lo incorporara a la agenda y se aprobara", dijo De Marchi.

Luego aseveró: "Si bien la ley pudo ser mejor, porque no debió incluir casillero de lista completa que simula una lista sábana, o que si la elección es conjunta con la nacional no se aplica la Boleta Única, o el retroceso de reconocer listas colectoras que confunden, no obstante, hay Boleta Única y eso es un logro".

Para el diputado "Boleta Única significa transparencia y ahorro de recursos".

Finalmente agradeció "a todos los legisladores, en especial a los del PRO -Rolando Baldasso, Pablo Priore, Gustavo Cairo y Hebe Casado- y aún a quienes no acompañaron con su voto, en la expectativa de una ley mejor. Perseverar tuvo resultados".