De Marchi en 7D: "Hay que salir del debate bipolar que sólo sirve a quienes prefieren no hacer nada"

"Como estamos, no estamos bien -siguió-. Lo decimos de frente y sin buscar palabras bonitas. De todos modos, prefiero quedarme con el mensaje de futuro, porque La Unión Mendocina nació para gobernar. Por eso recibimos a personas de distintos orígenes, en tanto y en cuanto coincidamos en lo que hay que hacer".

Las primeras medidas de un eventual gobierno

De Marchi evitó centrarse en una sola medida. Más bien, aseguró que en el inicio de un eventual mandato pondría en marcha "sesenta o setenta medidas" para que Mendoza "vuelva a ser competitiva".

"Vamos a simplificar la relación del Estado con los ciudadanos, para que la gente que tiene pilas no encuentre obstáculos en su desarrollo. Vamos a reducir un 50% el impuesto inmobiliario y cuando decimos que vamos a sacar la RTO no es un hecho aislado: lo afirmamos porque todo eso se dará en el contexto de un conjunto de políticas articuladas", remarcó.

Y continuó: "Mendoza es la quinta provincia con mayor presión fiscal de la Argentina. Por eso no queda otra que bajar gastos improductivos. No en educación ni salud, por supuesto, pero sí en aquellos espacios que sirven sólo para bancar a los punteros de los políticos. Un ejemplo es el Ente Provincial de Turismo, que ha fallado en convocar a los privados y está lleno de funcionarios".

"Otra pata es la inversión en infraestructura. Mendoza tiene el puesto 17 en materia de conectividad en el país", aseveró el candidato.

"Por eso no me quiero referir sólo al turismo. En la industria petrolera, Neuquén creció 22 puntos en la última década, en tanto que Mendoza cayó 12, aun teniendo el 30% de Vaca Muerta. Lo que hay que hacer es sentarse en la mesa de los hidrocarburos a nivel nacional y pelear posiciones. Pero hoy estamos lejos. En los yacimientos nuestros, el 90% de las empresas que trabajan dando servicios no son mendocinas", recalcó.

Las posibles contradicciones dentro de LAUM

El equipo periodístico de 7D -compuesto por Julián Imazio, Rosana Villegas, Agustina Fiadino y Pablo Gerardi-, abordó también otros aspectos del presente político de De Marchi.

Gerardi, por ejemplo, preguntó cómo haría el referente para congeniar posturas tan distantes como las de los ambientalistas y las de los libertarios: unos se oponen de manera férrea a cualquier cambio en la 7.722 y los segundos prefieren que el Estado no interfiera en la iniciativa privada.

"Lo primero que hay que hacer es salir del debate bipolar en el que las posturas son blancas o negras -respondió el fundador de LAUM-. La respuesta es muy sencilla. Es minería sí, dentro del marco legal que tiene la provincia. Los dos proyectos de cobre que tiene Mendoza, Cerro Amarillo y Hierro Indio, que se aprobaron hace meses...¿por qué no se hicieron antes? Porque es más fácil no hacer nada. Y los resultados son un 45% de pobreza".

El invitado anticipó que si LAUM es gobierno "se avanzará todo lo que se pueda" pero "dentro del marco de la ley 7.722". "El día de mañana, con otras tecnologías de control, en otra circunstancia, tal vez pueda discutirse alguna modificación. Pero no puede volver a pasar lo que ocurrió con el trámite que se hizo hace 4 años en ambas cámaras para al día siguiente derogar la norma. Hay que tener voluntad política y generar los consensos, planteando una discusión profunda sobre cómo se contamina el agua en toda la provincia", subrayó.

También cargó contra algunos detalles relacionados con el proceso de reactivación de Potasio Río Colorado, en Malargüe, un emprendimiento que fue noticia esta semana al firmarse un convenio entre la Provincia y dos empresas que operarán la mina.

"Un año nos tuvieron jugando a las escondidas con este tema. Ahora nos dicen que van a inscribir gente para trabajar en PRC. No nos olvidemos que hace 4 años también anotaban gente para trabajar en Portezuelo", disparó. Y parafraseó la conocida frase del filósofo español José Ortega y Gasset hacia los argentinos de hace un siglo al arengar: "Mendocinos, a las cosas".

El armado de De Marchi

De Marchi fue intendente de Luján de Cuyo y actualmente es diputado nacional. A poco de empezar el 2023 se fue del frente oficialista Cambia Mendoza y por ello generó un terremoto dentro de PRO, que finalmente fue intervenido por orden de sus autoridades nacionales.

Paralelamente, el lujanino fue tejiendo alianzas tan diversas como las que concretó con algunos peronistas -Roberto Righi, Jorge Giménez y otros-, radicales -como su compañero de fórmula, Daniel Orozco- libertarios y hasta con referentes del Partido Verde como Marcelo Romano.

En las PASO, la fórmula De Marchi-Orozco consiguió 200.433 votos, contra 256.214 para la dupla Alfredo Cornejo-Hebe Casado, aunque es cierto que Cambia Mendoza en conjunto duplicó los votos que tuvo La Unión Mendocina; en parte, por la excelente elección que hizo el competidor en la interna con Cornejo, Luis Petri.

Ahora, De Marchi espera ser el ganador en los comicios que tendrán lugar el 24 de septiembre.

