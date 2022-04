De Las Heras y anti K es la ganadora del sorteo de la dieta del concejal mendocino Dugar Chappel

"La semana que viene tomo la decisión de si vale la pena tanto esfuerzo económico y personal", le dijo Chappel a Diario UNO acerca de si repetirá el sorteo con su ultima dieta.

Por razones distintas a las de Milei

Este abogado y gremialista municipal que conformó un bloque junto con Francisco García ha explicado varias veces que su objetivo de donar el salario que le corresponde como concejal no es el mismo que el del diputado nacional liberal Javier Milei quien todos los meses sortea su sueldo de legislador. Esto le ha valido que desde algunos sectores lo critiquen porque entienden que de ese modo busca acceder a bases de datos de quienes participan de la rifa.

Dugar argumentó que hizo el sorteo porque no le corresponde cobrar el sueldo como concejal "por los comportamientos autoritarios del intendente Ulpiano Suarez y del Concejo Deliberante".

Una ganadora anti K

María Noelia, ganadora del sorteo de la dieta del concejal, lo que le reportó cerca de $180.000 es técnica en Laboratorio y empleada administrativa del Hospital Carrillo. Vive en Las Heras, en la casa de sus padres, con su mamá, su hijo de 11 años y su pareja.

Contó que "me enteré del sorteo por las noticias. Me anoté y me inscribí segura de que no iba a salir, pensando que tenía una posibilidad en un millón. Por eso me sorprendí cuando me contactó el señor Chappel por whatsapp para avisarme". Hay que aclarar que una de las condiciones para participar era dejar un número de teléfono para contacto.

Esta trabajadora se define como "antikirchnerista. No tengo afiliación a ningún partido pero alguna vez milité en el PRO y fui fiscal de mesa. Eso sí: en todo lo que sea anti K, voy a estar".

"No es lo mismo Perón con Kirchner", sumó a su pensamiento político.

Al volver al tema del premio narró que "cuando me llegó el mensaje casi me desmayo. Pensé que era una broma. Todavía no lo puedo creer. Viene muy bien esto y sobre todo en estas épocas en que no se puede llegar a fin de mes".

Del sorteo, realizado ante escribano público, participaron 9.430 personas. Antes hubo un filtro para excluir a los menores y a los que no viven en Mendoza, requisito indispensable para poder intervenir.

"Objetivamente, a poca gente y a pocos medios les interesa que los concejales solo levanten la mano y reciban órdenes del intendente. Eso no es noticia. La noticia es el sorteo de la dieta", dijo con cierta decepción y a modo de conclusión Duggar Chappel.