De Espert a Feletti: "Inútil, desastre y bruto"

En diálogo con Lado P, el ciclo que conducen Eduardo Paladini, Sergio Danishewsky y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia, Espert sostuvo que Feletti "es una nueva versión, más jóven" del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, pero "igualmente bruto a la hora de pensar".

"Es una nueva versión, mas joven, habla mejor, es menos bestia que Moreno para hablar. Igualmente de bruto a la hora de pensar. Me hago cargo de cada palabra que digo porque ya estoy podrido como casi todos los ciudadanos de vivir para la mierda en la Argentina con estos tipos que experimentan con nosotros como cobayos. Ley de abastecimiento y controles de precios. ¿Cuántas veces ya hemos hecho controles de precios y siempre terminaron mal?", se quejó .

"Hagamos algo que esté probado en el mundo y funcione bien. Tenemos un problema de seguridad y hablamos de la doctrina abolicionista de Zaffaroni, tenemos un problema con los precios y vamos a los controles, tenemos un problema fiscal y subimos los impuestos. O sea, nunca vamos por darle apoyo a la policía, o reducir la cantidad de dinero o bajar el gasto público", agregó.

Consultado sobre el congelamiento de precios que el Gobierno impulsa para una canasta de productos de primera necesidad, Espert consideró que "está probado" que ese tipo de controles "son inefectivos", y "sería una verdadera burrada aplicar la ley de Abastecimiento".

Después del fracaso en el cual va a terminar la política de precios de Feletti, porque va a terminar en un fracaso, Feletti no debería nunca más ocupar un cargo público. La gente que fracasa y genera tanta miseria, pobreza y angustia en la gente, no debería ocupar nuevos cargos públicos

Sobre el empresariado nacional, dijo que tiene "una mirada muy crítica" sobre una parte, y diferenció al grueso que "es gente emprendedora" de "una pequeña parte de la élite que es parte del problema".

"Son los que generalmente están en la primera fila aplaudiendo cada programa económico de cada gobierno que al final termina mal, que son empresarios prebendarios, algunos corruptos y algunos incluso están presos. Son parte del problema, no de la solución. Pero no porque suben los precios , sino porque les encanta no competir con el mundo y nos venden lo que producen ellos a precio de oro. Nos sacan un ojo de la cara cada vez que compramos algo", analizó. .

En otro orden, Espert llamó a "armar una oposición bien fuerte contra el kirchnerismo y más fuerte comparada a la posición tibia" del candidato a diputado nacional de Juntos Diego Santilli, uno de sus contrincantes en las próximas elecciones del 14 de noviembre.

El economista se mostró entusiasmado por el crecimiento del espacio liberal en comparación con elecciones anteriores.

"Los 14 puntos de Javier Milei en Capital Federal fueron 220 mil votos y los nuestros 420 mil, casi cuadruplicando lo que sacamos en 2019", apuntó. .