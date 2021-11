En la CABA las listas que competirán en la elección del 14 de noviembre son 5, de las cuales se consideran las 4 con chances de ingresar un diputado: la de Juntos por el Cambio (JxC), la del Frente de Todos (FDT), la de La Libertad Avanza (LLA) y la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT). En la PBA son 6 las listas en carrera y con chances -todas- de colocar diputados nacionales a partir del 10 de diciembre. En total, se trata de 97 candidatos: 52 en la CABA y 45 en la PBA.

De ese trabajo periodístico -atando cabos, analizando la integración de cada lista e investigando las trayectorias de cada uno- surgieron conclusiones y datos curiosos, que se cuentan acá.

1 y 2. LLA, la lista con los candidatos porteños más jóvenes y el FDT, con la postulante de menor edad

En la CABA, LLA es la lista con el promedio de edad más bajo de las 4: 47 años. Le siguen el FIT, con 48 años; el FDT, con 50; y JxC, con 54. Es decir que, en promedio, los candidatos más jóvenes pertenecen a la lista que encabeza el economista Javier Milei.

Sin embargo, la candidata a diputada nacional más joven de toda la oferta electoral porteña es del FDT: se llama Cecilia Barros y tiene 29 años. Le siguen Fernando Ramal (FIT), con 30, y Magalí Fernández (FDT), con 32.

En la PBA, la candidata de menor edad es Brenda Magalí Vargas Matyi, que tiene 27 años y podría convertirse en la diputada nacional más joven de la próxima composición de la Cámara. En 2017 hubo otra diputada que asumió su banca apenas superando el límite legal de edad, con 25 años: la radical Josefina Mendoza, a quien se le vence su mandato en diciembre y no lo renovará.

Entre los candidatos con chances de ser elegidos diputados por la PBA, la segunda de menor edad es María Florencia De Sensi, que tiene 33 años e integra la lista de Juntos. A ella les siguen Constanza Alonso (FDT), con 35; Javier Sánchez Wrba (JxC), con 37; y Vanesa Siley (FDT), también con 37.

3. El FDT tiene a los candidatos de mayor edad en CABA y PBA

Así como hay una candidata veinteañera y otros tantos treintañeros en la oferta electoral porteña y bonaerense también figuran algunos que superan los 70 y uno que pasa los 80 años y es el postulante de mayor edad. Se trata de Carlos Heller, que tiene 81 y busca revalidar su banca de diputado en la lista del FDT por la CABA.

Al fundador del Banco Credicoop y ex vicepresidente de Boca Juniors le siguen el economista y ex ministro de Defensa y Economía del gobierno de la Alianza, Ricardo López Murphy (JxC), con 70; la dirigente trotskista y ex legisladora porteña Laura Marrone (FIT), con 69; el ex diputado nacional y actual director del Banco Nación Claudio Lozano (FDT), con 65; y la dirigente del Partido Obrero (PO) y del gremio universitario docente Conadu Histórica Ileana Celotto (FIT), también con 65.

En la PBA, los 3 candidatos de mayor edad son del FDT: el mayor de todos es Leopoldo Moreau, quien con 74 años busca renovar su banca, que ya ocupó varias veces por diversos partidos. Le siguen el sindicalista docente y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, con 72; y el ex intendente de Florencio Varela Julio Pereyra, con 70.

A los 3 oficialistas le siguen en edad el dirigente trotskista Néstor Pitrola (FIT), quien tiene 69 años; la líder del partido GEN y también varias veces diputada nacional, Margarita Stolbizer (JxC), con 66; y el ex ministro de Salud de la Nación y de la PBA, Daniel Gollan (FDT), con 66.

4. Abogacía, la profesión más elegida por los candidatos porteños y bonaerenses

La mayoría de los candidatos de la oferta electoral bonaerense y porteña ha logrado terminar una carrera universitaria y, en algunos casos, tienen estudios de posgrado. Otros estudiaron carreras, pero no llegaron a graduarse. Y otros son estudiantes. ¿Cuáles son las profesiones más comunes entre las 4 listas de la CABA y las 6 de la PBA?

Los abogados lideran los rankings en ambas jurisdicciones. En la CABA son 9 y les siguen los economistas (8), los candidatos sin título universitario ni terciario (7), los politólogos (6), los maestros (3), los periodistas (2) y los estudiantes (2).

Por la PBA se presentan al menos 13 abogados entre los candidatos con chances reales de ser electos. A diferencia de la CABA, en este distrito a los abogados les siguen los politólogos (8), los postulantes sin título universitario ni terciario (7), los contadores (5), los economistas (2), los médicos (2) y los profesores de Historia (2).

5. La mayoría de los candidatos egresó de la UBA, seguida por la UNLP y la UCA

La gran mayoría de los candidatos tanto en la CABA como en la PBA egresó de alguna carrera de grado dictada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), seguida -aunque bien lejos- por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y por la Universidad Católica Argentina (UCA).

En la CABA, 20 candidatos de los 4 espacios que compiten se graduaron en la UBA; 2, en la UNLP; 2, en la UCA; 2, en la Universidad de Tres de Febrero (Untref), 2, en la Universidad del Salvador (USAL); 2, en la Universidad de Belgrano (UB) y 2, en el instituto terciario de periodismo Taller Escuela Agencia (TEA).

En la PBA son 23 los egresados de la UBA; 3, de la UNLP, y 2, de la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También hay graduados de la USAL, de la UB, de la Universidad de Morón (UM) y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), entre otras casas de altos estudios.

6. Arquero de fútbol, vendedora de hamburguesas, barrendera, los trabajos más curiosos de los candidatos

Además de ejercer sus profesiones universitarias, algunos candidatos también se dedicaron -y algunos aún se dedican- a otras actividades laborales.

Uno de ellos es Gustavo Lazzari, candidato de JxC en CABA, quien además de ser economista dirige desde hace 15 años un frigorífico familiar, una pyme fundada en 1964 por su padre y que funciona donde era la casa de su infancia, según él mismo contó, que por supuesto compartió con su madre, Ángela María Palermo de Lazzari, más conocida como “Lita de Lazzari”, presentadora de TV e histórica referente de la Liga de Amas de Casa de la Argentina.

Fernando Iglesias, diputado que busca renovar su mandato por JxC en CABA, dedicó más de 20 años de su vida al vóley; primero, como jugador (formó parte de Independiente y del Country de Banfield), y después como entrenador, mayormente de equipos femeninos. En la Argentina, en los años 80, ganó varios campeonatos y después se fue a dirigir al sur de Italia, donde estuvo varios años, y un período más corto a España. Volvió a la Argentina en 1994 y abandonó su vínculo con el mundo deportivo.

Se hizo conocida en 2019, cuando dejó su banca de diputada nacional y volvió a trabajar en el sector limpieza del ferrocarril Sarmiento. Debido al mecanismo de rotación de bancas del FIT, reasumió en su banca por la PBA en junio último. Cuando no es diputada nacional, Mónica Schlotthauer agarra la escoba y vuelve a barrer en la estación de Once. Trabaja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y también sábados o domingos, según el franco que caiga. “Lo bueno de esto es demostrar que lo que dice la izquierda es lo que hace y que los trabajadores deben hacer política. No es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”, dijo, parafraseando al ex presidente Juan Domingo Perón.

Otro ex deportista es el economista Javier Milei, cabeza de lista de LLA en CABA: fue arquero de Chacarita Juniors entre 1984 y 1989. Empezó a jugar en la novena división y en los últimos años ya formaba parte del plantel de primera división, según él mismo repasó. En esa entrevista con el diario Perfil, les pidió a los hinchas de Chacarita que de los 3 colores del club -blanco, rojo y negro-, “se aferren al blanco”: “Porque el rojo tiene que ver con que fue fundado en la sede del Partido Comunista; el negro, claramente, por las zonas de Chacarita, y el blanco tiene que ver con los ideales y con la esperanza. Así que, de los 3 colores, abrazarse al blanco”.

La crisis de 2001 y 2002 obligó a Jacqueline Flores a trabajar como cartonera para subsistir; antes había sido vendedora ambulante en la Estación Lacroze de trenes y la línea B del subte. Es una de las candidatas a diputada nacional del FDT en CABA y secretaria general de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).

Laura Marrone tiene una larga trayectoria como militante política y sindicalista, además de ser maestra. Fue 2 veces legisladora de la CABA por el FIT y actualmente integra la lista de candidatos a diputado. Pero antes, durante su exilio en el exterior, entre 1979 y 1983, tras haber estado presa por la dictadura militar, se desempeñó -según cuenta en su sitio web- como empleada en una fábrica metalúrgica en Madrid, y mucama de hotel y cajera de venta de hamburguesas en París. En la Argentina, antes de su detención, había sido bibliotecaria.

7. El FIT es el espacio con mayor cantidad de candidatos que representan al sindicalismo

En la CABA, de los 13 postulantes de la boleta trotskista 7 son dirigentes gremiales: Vanina Biasi, Jorge Adaro, Mercedes de Mendieta, Facundo Miño, Ileana Celotto, Pablo Anino y Laura Marrone. En la PBA, de los 4 con chances reales de ser diputados 3 son referentes del sindicalismo: Romina Del Plá, Néstor Pitrola y Monica Schlotthauer.

El FDT se anota en CABA al metrodelegado Roberto Pianelli, a la cartonera Jacqueline Flores, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y a Marcelo Orlando, secretario general de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) de este distrito. En la PBA, la boleta del oficialismo tiene al bancario Sergio Palazzo, a la judicial Vanesa Siley y al docente Hugo Yasky, además de Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie.

En cambio, JxC -ni su versión bonaerense, Juntos- ni LLA, ni Avanza Libertad, ni Vamos Con Vos ni +Valores tienen dirigentes sindicales y/o de organizaciones sociales entre los candidatos con posibilidades serias de ingresar en el Congreso.

8. Los directivos y dueños de empresas que son candidatos: 3 están en la lista de LLA

Así como en las listas hay referentes sindicales, también figuran candidatos vinculados con el mundo empresarial, ya sea porque son dirigentes de asociaciones empresariales o porque fueron o son abogados de compañías o gerentes, socios y/o dueños.

Tres de ellos integran la lista de LLA. Uno es Gustavo Durini, quien durante 10 años fue abogado en el área de Impuestos del Grupo Roggio y, anteriormente, 2 años fue abogado del Grupo Techint. Otra es Alicia Chediack, heredera de acciones de la constructora José J. Chediack y de la sociedad Establecimientos Agropecuarios San Carlos, de la que fue directora cuando el presidente era su hermano Juan Chediack, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) que declaró como “imputado colaborador” en la causa conocida como “Los cuadernos de la corrupción”. También se cuenta a Guillermo MacLoughlin, secretario del directorio de La Nación durante 20 años, y asesor de la Sociedad Rural Argentina.

En la lista de JxC, a su vez, aparece Gustavo Lazzari, gerente general del frigorífico Cárdenas, empresa familiar fundada por su padre y su tío. Además, es vicepresidente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) y protesorero de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

En la PBA se destaca Carolina Castro (Vamos Con Vos), copropietaria de la automotriz Industrias Guidi, una empresa familiar que fabrica autopartes para Toyota Argentina, General Motors e Isringhausen e integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

9. En la CABA, casi la mitad de los candidatos ya fueron funcionarios públicos; en la PBA, casi todos.

De los 52 candidatos a diputado nacional de la CABA, casi la mitad ya fueron funcionarios del Estado, tanto en el Congreso como en otros poderes y niveles. Para muchos de los otros 28, de ser electos, esta podría ser su primera vez.

De los 24 que ya fueron funcionarios hay 8 que son o fueron diputados nacionales y que ahora buscarán renovar o volver a ocupar sus bancas. Ellos son los cambiemistas Paula Oliveto Lago, Carla Carrizo y Fernando Iglesias, y los oficialistas Gisela Marziotta y Carlos Heller, todos con final de mandato el 10 de diciembre; y Fernando Sánchez (JxC), Claudio Lozano (FDT) y Myriam Bregman (FIT), que fueron diputados y quieren volver a serlo. En la lista de JxC también figura Pablo Walter, ex senador nacional por Tucumán.

En la PBA, en cambio, solamente 4 de los 45 candidatos con chances reales de ingresar en el Congreso no fueron funcionarios públicos: los radicales Facundo Manes y Elsa Llenderrozas, de Juntos; el bancario Sergio Palazzo, del FDT, y el economista liberal José Luis Espert, de Avanza Libertad. Los otros 41 postulantes ya cumplieron o cumplen alguna función en el Estado.

Entre ellos, 20 diputados nacionales: Diego Santilli, Gerardo Milman, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, de Juntos; Marcela Passo, Mónica Litza y Daniel Arroyo, del FDT; Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, del FIT, y Cynthia Hotton, de + Valores; todos, con mandato cumplido. Y los actuales diputados Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Fabio Quetglas, de Juntos; Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Mónica Macha, del FDT, y Monica Schlotthauer, que quieren revalidar sus actuales bancas.

10. Parentescos entre los candidatos y funcionarios

PRIMAS. La radical Carla Carrizo (JxC-CABA) es prima de otra radical, Soledad Carrizo, que también es diputada nacional y busca revalidar su banca, por Córdoba.

PADRE E HIJA. También son compañeros en la Cámara baja y en el mismo bloque, Frente de Todos, Cecilia Moreau y su padre, Leopoldo Moreau, candidato del FDT en PBA. Cecilia tiene mandato hasta 2023.

EX PAREJA. Hace ya más de una década, el candidato Leandro Santoro (FDT-CABA) fue pareja de la diputada Cecilia Moreau, y tienen una hija, Francisca.

MATRIMONIO. Agustina Propato es la esposa del ministro de Seguridad de la PBA, Sergio Berni. Se conocieron hace una década, cuando ambos eran funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner.

HERMANOS. La diputada y candidata a renovar su banca por la PBA Marcela Campagnoli (Juntos) es hermana del fiscal José María Campagnoli, recordado por haber instruido una de las causas de corrupción vinculadas con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (fue suspendido en el cargo y luego reincorporado).

MATRIMONIO II. La líder de la boleta oficialista en PBA, Victoria Tolosa Paz, es la esposa del publicista y ex secretario de Medios de la Nación en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, José “Pepe” Albistur.

MATRIMONIO III. Mónica Macha, candidata del FDT en la PBA, es la esposa de Martín Sabbatella, ex intendente de Morón, ex presidente de la AFSCA -disuelta durante la presidencia de Mauricio Macri y convertida en el Enacom- y actual presidente de la Acumar.

EX PAREJA II. Entre 1998 y 2016, María Eugenia Vidal, líder de la boleta de JxC en CABA, fue esposa de Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón (2015-2019) y actual candidato a senador provincial de la PBA.

MATRIMONIO IV. Los trotskistas Ileana Celotto y Néstor Pitrola son esposos. Ambos son candidatos a diputado nacional. Ella, por la CABA. Él, por la PBA.

SOBRINO TRASTATARANIETO. El candidato de LLA en CABA Gastón Alberdi Peñavera dijo a Reverso ser descendiente directo de Juan Bautista Alberdi, considerado el “padre de la Constitución nacional”.