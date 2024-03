Darán de baja más de 11.000 mil cooperativas por "irregularidades" anunció el gobierno de Javier Milei

potenciar-trabajo-por-que-no-cobre-marzo-2024.jpg

Durante la conferencia de prensa especificó que "el padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años, el 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% registraron el mismo mail y el 9% comparten el mismo domicilio".

"Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tiempo instituciones que no tenían la mínima legalidad. Había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban U$S 34 millones, las cuales ya no tienen razón de ser", sostuvo el vocero.

