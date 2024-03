El Gobierno de Milei amplió la denuncia por irregularidades contra Alberto Fernández

Alberto Fernandez discurso (1).jpg El 29 de febrero fue imputado el ex presidente Alberto Fernández por supuestas contrataciones irregulares de un broker de empresas privadas.

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei ratificó la baja de 70.000 contratos de empleados públicos en todo el país

"Hemos detectado que en la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social se advirtió la existencia de un seguro emitidos por Nación Seguros figurando como broker la firma Castello Mercuri", sostiene la presentación ante el juzgado de Ercolini.

La póliza fue emitida en agosto del 2023 con el objetivo de asegurar personas físicas incorporadas al Programa "Potenciar trabajo" y "Potenciar empleo", que realizan tareas a: saneamiento urbano, infraestructura urbana, equipamiento urbano y/o mejoras del patrimonio comunitario, entre otras.

En tanto, la nueva documentación aporta el dato de que la póliza está coasegurada por la empresa San Cristóbal en un 40 por ciento.

►TE PUEDE INTERESAR: Manzano: "Hay un Gobierno que trata de construir las bases para generar inversión masiva, como acelerador del crecimiento"

La presentación se da en el marco de una auditoría ordenada por el Gobierno nacional que habría arrojado irregularidades durante la gestión de Fernández.

Entre otros puntos en cuestión se encuentran compras millonarias y problemas con la Línea 144, dedicada a los casos de violencia de género. También se detectaron sobreprecios en la producción de material audiovisual.

"No he participado de ningún negociado, no soy un corrupto", había manifestado el ex mandatario luego de que se hicieran publicas las denuncias en su contra.