"Cuando la Nación frenó la obra, nosotros decidimos avanzar": Emir Andraos inauguró un jardín maternal

Con una inversión de fondos propios, Tunuyán finalizó la construcción del primer jardín maternal en Vista Flores. La obra había sido abandonada por la Nación

El intendente Emir Andraos inauguró el primer jardín maternal municipal de Vista Flores

El intendente Emir Andraos inauguró el primer jardín maternal municipal de Vista Flores, Tunuyán, hecho con fondos propios.

Foto: Gentileza Tunuyán

En un acto cargado de emoción y alegría, el distrito de Vista Flores fue testigo de un hecho histórico para el departamento de Tunuyán: la inauguración del nuevo edificio del Jardín Maternal Municipal “Manitos Sucias”. No se trató de un simple corte de cinta, sino de una clara demostración de que, en Tunuyán, las decisiones políticas se traducen en realidades concretas en beneficio de la comunidad.

La concreción de este proyecto, que la gestión municipal decidió finalizar con una inversión íntegramente local, demuestra que la administración ordenada de los recursos es el camino para convertir los desafíos en resultados tangibles. El nuevo jardín, con una capacidad para más de 150 niños y niñas, no es sólo un edificio, sino una promesa cumplida de futuro.

El primer jardín maternal municipal de Vista Flores fue hecho con inversión de Tunuyán y la gestión del intendente Emir Andraos.

El intendente Emir Andraos, visiblemente orgulloso, destacó el valor de la obra: “Cuando el Gobierno Nacional abandonó la obra, podíamos haber mirado para otro lado. Pero decidimos asumir el desafío con fondos municipales, porque sabemos que la educación y la primera infancia son una prioridad”.

Con estas palabras, el jefe comunal enfatizó que la obra pública en Tunuyán se ejecuta con una visión clara: pensar en la gente y en el futuro de los niños, no en la coyuntura política.

Emir Andraos destacó que la educación y la primera infancia son prioridad.

El jardín maternal municipal que inauguró Emir Andraos

Con una infraestructura de 130 metros cuadrados sobre un terreno de 700 metros cuadrados, el nuevo edificio cuenta con aulas educativas totalmente equipadas con recursos didácticos, cocina, servicios sanitarios adaptados y espacios de recreación al aire libre. Cada detalle de la obra demuestra el compromiso de una gestión que apuesta a la educación como motor del desarrollo de la comunidad.

Durante el acto, el intendente Emir Andraos además anunció un plan de obras para los próximos 30 días que incluyen la inauguración del Jardín Maternal "Cerecitas”, ubicado en el Barrio Urquiza de Tunuyán Centro; más de 70.000 metros cuadrados de asfalto que transformarán la fisonomía del departamento y la inauguración de las primeras casas del Barrio Bordelongue.

Con hechos concretos, la gestión municipal de Emir Andraos reafirma que la obra pública en Tunuyán no se detiene, porque en este departamento la obra pública sí importa.

