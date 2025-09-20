"Cuando la Nación frenó la obra, nosotros decidimos avanzar": Emir Andraos inauguró un jardín maternal

El intendente Emir Andraos, visiblemente orgulloso, destacó el valor de la obra: “Cuando el Gobierno Nacional abandonó la obra, podíamos haber mirado para otro lado. Pero decidimos asumir el desafío con fondos municipales, porque sabemos que la educación y la primera infancia son una prioridad”.

Con estas palabras, el jefe comunal enfatizó que la obra pública en Tunuyán se ejecuta con una visión clara: pensar en la gente y en el futuro de los niños, no en la coyuntura política.

jardin maternal tunuyan Emir Andraos 2 Emir Andraos destacó que la educación y la primera infancia son prioridad. Foto: Gentileza Tunuyán

El jardín maternal municipal que inauguró Emir Andraos

Con una infraestructura de 130 metros cuadrados sobre un terreno de 700 metros cuadrados, el nuevo edificio cuenta con aulas educativas totalmente equipadas con recursos didácticos, cocina, servicios sanitarios adaptados y espacios de recreación al aire libre. Cada detalle de la obra demuestra el compromiso de una gestión que apuesta a la educación como motor del desarrollo de la comunidad.

jardin maternal tunuyan Foto: Gentileza Tunuyán

Durante el acto, el intendente Emir Andraos además anunció un plan de obras para los próximos 30 días que incluyen la inauguración del Jardín Maternal "Cerecitas”, ubicado en el Barrio Urquiza de Tunuyán Centro; más de 70.000 metros cuadrados de asfalto que transformarán la fisonomía del departamento y la inauguración de las primeras casas del Barrio Bordelongue.

jardin maternal tunuyan Emir Andraos 3 Foto: Gentileza Tunuyán

Con hechos concretos, la gestión municipal de Emir Andraos reafirma que la obra pública en Tunuyán no se detiene, porque en este departamento la obra pública sí importa.