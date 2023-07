Cruces y desmentidas en el Hospital Español, en medio del conflicto con los médicos

La supuesta falta de profesionales se iba a dar entre las 14 y las 20 de este lunes; justo cuando Mendoza atraviesa una ola de enfermedades respiratorias, con los menores casi como principales afectados. No hubo palabra oficial desde el nosocomio. Su director, Walter Vázquez, dijo a este diario que no brindarían ningún tipo de declaraciones hasta no tener un "cuadro de situación". Tampoco respondió acerca del cierre de la asistencia a urgencias que se dio el domingo, de acuerdo a los médicos.

Según expresaron desde el propio hospital, en la tarde de este lunes iba a estar un único profesional para toda la jornada y otro para la madrugada: "Entre las 14 y las 20 sólo habrá un profesional trabajando y entre las 20 y las ocho, habrá otro", graficaron. El domingo por la noche, de acuerdo a información que dieron desde adentro, efectivamente, se cerró la atención de urgencias después de las 22 porque no había quién atendiera.

Iturbe encabeza los reclamos de AMPROS contra el Ejecutivo.

Los galenos directamente afirmaron que se mantendrá cerrado, salvo una disposición de último momento. "Depende de adentro, quizás venga la jefa y lo cubre. Nosotros ya hemos cumplido las horas que tiene cada uno, no podemos hacer extras. Anoche (por el domingo) todo se cerró a las 20. Durante ocho horas, no hubo nadie. El martes estaría cubierto pero no toda la jornada, porque esto va cambiando día a día", aseguró una de las médicas, Laura Di Pascual.

Normalmente, el hospital atendía con tres y a veces cuatro referentes por turno, lo que le permitía una atención correcta de las urgencias que entraban a su sala de espera. Sin embargo, por el malestar que hay sobre todo en el área pediatría, desde hace más de dos meses no hay forma de tener siquiera más de dos médicos por cada tramo horario. En medio del estresante cuadro que vive la salud, no es suficiente para toda la demanda que tiene uno de los centros médicos más concurridos del Gran Mendoza.

El trasfondo de la pelea entre médicos y Gobierno

El cruce ocurre mientras la provincia está en conciliación obligatoria con los médicos nucleados en la mutual. Esto fue decidido por el Ejecutivo ante la fracasada negociación paritaria de la última semana, y a horas de que se hiciera efectivo un paro que los profesionales iban a sostener el viernes. Finalmente, la medida de fuerza quedó desactivada y ambas partes, a la espera de un posible acuerdo antes de mediados de mes.

El hospital tenía normalmente entre tres y cuatro profesionales por turno. Ahora tendrá uno.

"En este tiempo de conciliación obligatoria que nos impide nuestro derecho constitucional a huelga , queremos garantías compensatorias, aumento salarial retroactivo y el cumplimiento de todas los compromisos anteriores", advirtió Iturbe en sus redes, en un mensaje directamente dirigido al gobernador Rodolfo Suarez y al ministro de Gobierno -de quien depende el área que negocia con ellos-, Víctor Ibañez.

Antes, la semana pasada había arrancado con una convocatoria masiva de la asociación, que juntó a sus miembros en la explanada del hospital Notti para anunciar que harían una denuncia en la Justicia por supuesto "abandono a la niñez". Los destinatarios serían una vez más los miembros de la administración Suarez. Además de eso, volvieron a protestar por sus salarios y anticiparon lo que sería un fallido encuentro en la Subsecretaría de Trabajo.

Por su parte, la ministra Ana María Nadal había asegurado que se lanzaría un concurso para cubrir 23 vacantes en pediatría y en la cartera de Salud crece el malestar para con la referente de AMPROS, Claudia Iturbe: "Dijo que la guardia del Notti había colapsado y es mentira, nunca lo estuvo. Este sábado, por ejemplo, el tiempo de demora para la atención fue de 30 minutos", aseguraron.

