Cristina publicó su balance de gestión con críticas a la Corte

Sin mencionar al Presidente, Cristina sostuvo que una de esas "tragedias" fue "la economía arrasada del macrismo" y la otra "la pandemia inédita".

"Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contra-reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del Covid", destacó Cristina Kirchner.

En el mismo sentido, puso de relieve que "se logró reestructurar en un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que dejó el gobierno de Cambiemos", así como la implementación de los programas IFE y ATP.

Pero la mayor parte del texto fue una crítica al Poder Judicial y a su máxima autoridad, la Corte Suprema, que para la titular del Senado "no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare".

La vicepresidenta sostuvo que "esa articulación mediática- judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".

Cristina Kirchner señaló que el Judicial es "un Poder es perpetuo" que "tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo" y "sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas" y remarcó que es el único que "no va a elecciones".

En este sentido, Cristina Kirchner sostuvo que "ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno".

"Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas", disparó la titular del Senado en su publicación.

Previamente, recordó la reforma del máximo tribunal impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2004 para terminar con la llamada "mayoría automática" y subrayó que "de aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada", al tiempo que cuestionó a sus miembros.

Tras recordar la renuncia de Eugenio Zaffaroni y el fallecimiento de Carmen Argibay, ambos propuestos por Néstor Kirchner y elogiados en la carta, la vicepresidenta apuntó -sin mencionarlo- contra Ricardo Lorenzetti, y criticó que "se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con (el ex juez federal) Claudio Bonadío".

"Este mismo integrante de la Corte (...) fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo", disparó Cristina Kirchner.

En la misma línea, dijo que la otra integrante propuesta por su ex esposo y ex mandatario, Elena Highton, "no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr.

Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos".

La vicepresidenta recordó que el ex presidente Mauricio Macri intentó nombrar por decreto a los otros dos miembros actuales de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y calificó como "terrible" que "quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes aceptaron ser designados" de esa manera, "sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes".

"Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación", sostuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.