Cristina Kirchner sentenció ante parlamentrios: "Que te pongan la banda y el bastón no es el poder"

"Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma de gobernar no existía la luz eléctrica, no existía el auto ni los celulares ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son reglamentos de de cómo tiene que funcionar el ejecutivo, el legislativo y eventualmente el judicial. El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, que mucho mucho mucho tampoco se puede hacer”.

El Estado y las desiguladades

La titular del Senado resaltó que la pandemia ha profundizado las desigualdades, y que allí, el Estado cumple un rol fundamental para poder achicar brechas. Apuntó a quienes recibieron ayuda del Gobierno cuando lo necesitaron, y ahora se quejan.

“Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, definitoria diría yo, es un necio o un cínico; hay de los dos”.

Cristina aseguró que la desigualdad es resultado de las decisiones políticas o de la ausencia de las mismas y presagió: “La gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados”.

También expresó que "hay un déficit muy grande en nuestra región" sobre el funcionamiento del poder judicial y pidió abordar temas como el "partido judicial contra los gobiernos nacionales y populares".

La exmandataria estuvo acompañada de Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y Co-Presidente de Eurolat por el componente latinoamericano, y Javi López, eurodiputado y Co-Presidente de Eurolat por el componente europeo. Ambos elogiaron su figura política.

Cristina Fernández de Kirchner por Malvinas

La vicepresidenta hizo una fuerte crítica a la postura de las grandes potencias del mundo respecto a la guerra. En este sentido, comparó cómo accionan frente al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y lo ocurrido en Malvinas.

Argumentó que "ha denunciado el doble estándar de algunos países cuando se trata de derecho internacional". "La ocupación por la fuerza de las isla Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado por otras potencias. Cuando no les conviene una guerra lo rechazan, y cuando tiene que ver con sus aliados, esta todo bien", enfatizó.

Cristina Fernández de Kirchner manifestó que "debemos abocarnos a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, justicia y equidad el problema de la desigualdad", y agregó en este sentido que se requieren "normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, sin ningún tipo de distinción".

"De los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad con silla permanente y derecho a veto, todos -salvo China- en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los países y no respetan el derecho internacional", analizó.

