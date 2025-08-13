Cristina Kirchner no pagó el decomiso por la causa Vialidad que ordenó el Tribunal

Además de Cristina Kirchner entre los condenados están el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez, y el ex secretario de Obra Pública José López.

Cristina Kirchner presentó dos recursos para no pagar el decomiso

En el caso de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, su defensa presentó el martes dos recursos, uno ante el Tribunal y otro ante la Cámara Federal de Casación. Pidieron dejar sin efecto el decomiso en lo referido a su persona al sostener que el patrimonio suyo y de su familia tiene origen “legítimo” y, por ende, no puede ser afectado al recupero estatal de lo obtenido por un delito.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En el caso de Casación, apeló el cálculo del monto actualizado a decomisar que aprobó el Tribunal y que se basó en un informe de peritos tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación basado en el índice de precios al consumidor.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, aseguró Cristina Kirchner en el escrito de respuesta a la intimación de decomiso. También remarcó que “toda” su evolución patrimonial y la de su familia es “absolutamente legítima”.