Tribunal Oral Federal 2

Cristina Kirchner no pagó el decomiso por la causa Vialidad que ordenó el Tribunal

Venció el plazo de diez días hábiles dados por el Tribunal para que Cristina Kirchner y otros 8 condenados en la causa Vialidad pagaran U$S 537 millones

Causa Vialidad: Cristina Kirchner, una de las condenadas. 

Cristina Kirchner y los otros ocho condenados por la causa Vialidad no depositaron el decomiso de 537 millones de dólares que les exigía la Justicia.

A las 9.30 de este miércoles finalizó el plazo para depositar en una caja de ahorro abierta a nombre del Tribunal en el Banco Nación y desde ahora se comenzará a trabajar en la ejecución de bienes y dinero ya embargado en la causa Vialidad, informaron fuentes judiciales, detalló NA.

El Tribunal Oral Federal 2 le encomendó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola el rastreo e identificación de más bienes, de los condenados, que puedan ser embargados con miras a ejecutar el decomiso.

Además de Cristina Kirchner entre los condenados están el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez, y el ex secretario de Obra Pública José López.

cristina kirchner
Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión y cumple con la domiciliaria.

Cristina Kirchner presentó dos recursos para no pagar el decomiso

En el caso de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, su defensa presentó el martes dos recursos, uno ante el Tribunal y otro ante la Cámara Federal de Casación. Pidieron dejar sin efecto el decomiso en lo referido a su persona al sostener que el patrimonio suyo y de su familia tiene origen “legítimo” y, por ende, no puede ser afectado al recupero estatal de lo obtenido por un delito.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En el caso de Casación, apeló el cálculo del monto actualizado a decomisar que aprobó el Tribunal y que se basó en un informe de peritos tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación basado en el índice de precios al consumidor.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, aseguró Cristina Kirchner en el escrito de respuesta a la intimación de decomiso. También remarcó que “toda” su evolución patrimonial y la de su familia es “absolutamente legítima”.

