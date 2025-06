Cristina Kirchner confirmó que se presentará en Comodoro Py y trató de "títeres" a los jueces de la Corte. 

Cristina Kirchner, condenada por corrupción, pedirá la domiciliaria

En tanto, continuó: "A estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1° de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como 'Vialidad', que culminó este martes con 'el fallo que sí salió'".

"El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. 'La bala no salió' por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos", expresó la ex mandataria.

Finalmente, manifestó: "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho".

Fuente: Noticias Argentinas