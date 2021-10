A través de su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta compartió una noticia del portal Infobae en la que el título dice: "Mauricio Macri anunció que dará clases en los Estados Unidos en medio de la polémica por su situación judicial". Macri pasará gran parte del primer semestre del próximo año en los Estados Unidos. El exmandatario dará clases en La Florida al aceptar una propuesta de “The Adam Smith Center for Economic Freedom” (Florida International University) para participar de una cátedra en su carácter de ex presidente.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1445801931302133762 La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia. pic.twitter.com/jEFUOKPmOB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 6, 2021

El juez federal de Dolores Martín Bava citó días atrás para mañana a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.

Si bien la convocatoria es para este jueves, el magistrado aún no pudo notificarlo ya que ex mandatario se encuentra en el exterior y lo más probable es que mañana no concurra a Dolores.