Precariedad laboral

Daniel Murolo reafirmó que "un venezolano gana un dólar mensual,que no alcanza para nada. Por eso todos dejan sus trabajos formales. Está el caso, por ejemplo, del hospital Victorino Santaella que tiene 15 pisos y 21 ascensores pero ninguno funciona. Entonces una persona que llega a la emergencia en el primer piso y debe ser trasladada al quinto, es llevada por las escaleras. Pero resulta que no hay camilleros porque nadie quiera trabajar por un dólar. Ese hospital sufre, por otra parte, apagones de electricidad. Y así se mueren muchos, no por Covid, sino por falta de luz".

Daniel agregó que la gente busca otra forma de ganarse la vida, "como vender comida o cualquier cosa que no la haga depender de ese sueldo mínimo".

Los derechos humanos

El periodistas venezolano dijo que "se investigaron más de 2.800 casos para corroborar que había patrones de violación de derechos humanos, pero quedaron muchísimos afuera porque hay personas que están en Venezuela y les da terror denunciar lo que vivieron. Doy un ejemplo: cubrí la información de un caso de un joven de 21 años que fue capturado protestando en 2017 por miembros de la Guardia Nacional. Lo golpearon salvajemente y le dispararon perdigones en la espalda. Está parapléjico y la familia debe pedir para comprar pañales".

Murolo reseñó también que esta semana se cumplieron dos años de la muerte de Fernando Albán, político de la oposición. "Un grupo de familiares y amigos fue a colocar una corone de flores en el lugar en que fue asesinado pero la Guardia Nacional se lo impidió", dijo y agregó que "Albán fue preso político. Lo lanzaron desde un décimo piso y desde el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) dijeron que se les había escapado y se suicidó".

El informe de la ONU

"El informe de la ONU habla de ejecuciones extrajudiciales", indicó Daniel y amplió su idea: "En Venezuela se conformó el grupo Operación Liberación del Pueblo (OLP) , integrado por las fuerzas de seguridad. Llegan a los barrios disparando y muere mucha gente. Siembran armas y dicen que son enfrentamientos".

Hace poco en un pueblo cercano a Maracaibo de pescadores, llegó el OLP disparando. Hubo 5 muertos y 60 heridos. Eran pescadores que volvía de la faena en el mar. Hay 5094 muertes a mano de las fuerzas de seguridad. La policía pone en los informes que hay enfrentamientos y no hay investigación. El 99% de los informes dice eso, que la persona estaba armada. Pero el periodista pregunta y le dicen: 'mira, era un estudiante, un padre de familia, un albañil...

El miedo a votar

Para Murolo la campaña del Gobierno para instalar el Consejo Nacional Electoral (CNE) "es tramposo ha logrado que los opositores no salgan a votar. En 2015 oposición ganó la mayoría de los diputados y el gobierno, al darse cuenta que había perdido, se dedicó a vender que el CNE no era parcial y los venezolanos se entramparon mentalmente.¨Por eso se reclama elecciones libres, con observadores -no veedores amigos- internacionales".