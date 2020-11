Crisis en Perú: renunciaron 13 de los 18 ministros del presidente Merino

En tanto, doce viceministros hicieron lo mismo.

La crisis política parecía encaminarse a la renuncia de Merino, cuyo paradero era desconocido en las primeras horas del domingo en medio de rumores de una supuesta fuga.

“Lo estoy llamando y no logro comunicarme, no tengo la más remota idea de si ha renunciado. No soy adivino”, dijo su primer ministro, Antero Flores Aráoz, a la radio RPP.

Luego, se supo que Merino pasó la noche en la sede del Ministerio del Interior, donde participó en una reunión con los ministros restantes para evaluar sus opciones de cara a una decisión final.

En este sentido, el congresista de Somos Perú Rennan Espinoza trasladó que los interlocutores recomendaron al presidente que espere “a que el Congreso lo saque” en la votación de este domingo.

“Me parece una postura deplorable”, añadió a Canal N.

“Este gabinete tendrá que afrontar las consecuencias de este acto conspirativo”, dijo el ex presidente Ollanta Humala al Canal N de la televisión local.

Merino guardó silencio tras la fuerte represión del sábado y el pedido de renuncia que le hizo el jefe del Congreso.

Hacia las 2 de la madrugada de este domingo (hora local), el gobierno difundió una foto de una reunión de Merino con su gabinete, pero surgieron dudas de cuándo había sido tomada pues aparecía el ministro de Salud, quien había renunciado horas antes.