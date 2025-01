Cornejo en 2025: inteligencia artificial, más leyes de salud y sorpresa en transporte

Mendoza podría tenerlos este año, pero en realidad esos avances se toman con pinzas: los dos ejes que no se negocian son la detección de rostros y la detección de patentes. Además de condiciones puntuales que se pondrán en los pliegos: por ejemplo, que las cámaras rotas se repongan en un plazo predefinido. Todo eso debe estar y fue dicho durante la discusión de las leyes. De lo demás puede prescindirse, aunque todo se analizará.

mesa del cobre mineria cornejo.jpg Cornejo en la Mesa del Cobre en 2024. La minería fue el área que marcó su gobierno en el último año. ¿Qué viene ahora?

La prioridad es saber si esos elementos (los “análisis” de la inteligencia artificial, según les llaman) son realmente lo que requiere el sistema mendocino. Lo que sí aparece en el corto plazo es ampliar la cantidad de vigiladores, de personas que monitoreen toda esa información. A las 2.700 cámaras que tiene la provincia actualmente se sumarán las del sistema privado. Algo que se planeó para 2024, pero no se terminó.

Cornejo en 2025: cambios en la Justicia

Para la Justicia se cuecen distintas apuestas. Entre lo principal está aprobar una reforma al Código Procesal Penal y otra al sistema de juicios por jurado. Sobre lo primero, la transformación, básicamente, a que los recursos interpuestos durante una investigación y/o un proceso penal no puedan frenar a esos mismos procedimientos.

“A veces, un recurso interpuesto por un abogado mete al freezer un proceso complejo durante meses y dificulta juzgar a alguien que cometió un delito. La idea es que esos elementos estén, por supuesto, pero que dejen de ser una traba para la Justicia como lo son hoy. Es uno de los cambios que buscamos”, dicen adentro. Ahí, la oposición ya dio señales de que puede ser un asunto peleado en la Legislatura.

Cerca de Cornejo ya miran de reojo otro cambio a los juicios por jurado. Lo que asoma con fuerza es que se incorpore el delito de homicidio simple. Tiene sentido: los delitos se han ido incorporando siguiendo un criterio de mayor a menor con las penas.

Primero fue homicidio calificado (con pena de prisión perpetua), como aquel que debutó, Sebastián Petean Pocoví. Después fueron los abusos sexuales seguidos de muerte (también perpetua), luego se incorporó homicidio agravado por arma de fuego en ocasión de robo y, cuarto, lesiones graves o gravísimas.

Mercedes Rus presentación presupuesto 2025.jpeg Mercedes Rus (ministra de Seguridad) llevó a la Legislatura un paquete de leyes. Ahora apunta a poner en marcha una de ellas: un nuevo sistema de videovigilancia.

También asoman algunas discusiones. Hay dos bibliotecas en la gestión Cornejo sobre el laboratorio de huellas genéticas. Una quiere que en cualquier detención de un individuo in fraganti (la cifra oficial dice que se hacen 15 por hora en Mendoza) se levanten perfiles genéticos y engrosen las listas. Otra parte no quiere esto, en parte –creen en el Gobierno- porque sienten que puede ser tildado de discriminatorio y arbitrario. “Pero en Mendoza no tenemos aprehensiones ilegales. Si se fijan, nada de lo que hace la IGS tiene que ver con esos problemas”. Una discusión que tal vez se dirima en 2025.

Cornejo y los planes para salud en 2025

En salud es el año de ver resultados. Se cree que el 2025 mostrará los efectos de las semillas que se sembraron el año pasado con los paquetes enviados a Legislatura (aunque ese concepto se repite en todas las áreas que prepararon reformas). Sobre todo, quieren observar y demostrar cómo recauda el Reforsal, cuántos médicos se siguen uniendo al nuevo régimen laboral que tanto combatió AMPROS, por ejemplo, y el impacto de la Ley de Residencias. Todas de buen balance hasta acá, estiman.

A propósito del Reforsal, el ministro Rodolfo Montero mostró cifras la última semana del año y esperaban que “pegara” de otra manera en la opinión pública. “Pero fue al mismo tiempo en que Hebe salió a bancar la pirotecnia y, bueno... se nos llevó la marca”, dice uno de los máximos colaboradores del gobernador. ¿Hubo calentura con ella por esto? No, para nada, contestan. “Hebe es así. Aparte sirvió para instalar el tema”.

Además de los proyectos que ya son ley, hay algunos por presentarse. Está avanzado uno para formar emergentólogos. Profesionales, no médicos, que puedan, por ejemplo, ir en las ambulancias a atender emergencias o llamados. El sistema actual obliga a que haya un médico en cada ambulancia, aunque el asunto “no necesariamente lo requiera”. “Por supuesto que en asuntos grosos van los médicos, pero cambiar esto permitiría que salgan muchas más unidades”, dicen. A propósito, la gestión prepara una compra supuestamente grande de ambulancias entre febrero y marzo.

Otro eje para el 2025 es la creación de un centro de anatomía patológica junto con la Fuesmen. El plan no sólo es la provisión de ese servicio, que implicaría centralizar diagnósitocs y estudios en un sólo edificio y área, sino que demandará profesionales y, quizás más importante que eso, permitiría la formación de residentes y profesionales en esa especialidad. Es una de las áreas críticas por la poca cantidad de estudiantes que la eligen, como pasa con otros rubros médicos. La idea va de la mano con la creación de dos centros de diálisis y cambios en el Centro Regional de Hemoterapia y en materia de transfusión de sangre hecha por el Estado. Se hará a través de la Ley de Sangre, otra de las ideas para 2024 que no se alcanzaron a implementar.

Rodolfo Montero y Alfredo Cornejo.jpg El ministro Rodolfo Montero y el gobernador Alfredo Cornejo. La Ley de Sangre y un proyecto para formar personal de atención específica están en la hoja de ruta para Salud.

El impacto que puede revolucionar los servicios es la participación de privados en el sistema público. La apuesta que se busca en el hospital de Luján de Cuyo está volviendo a Mendoza pionera, porque es un caso único en la Argentina. A partir de ahora hay dos meses para que se sumen más oferentes a los ya interesados y luego, dos meses más para evaluar las propuestas. Se adjudicará a mediados de año.

Por último, 2025 también será el año para cambios en la OSEP, que ya se anticiparon a los municipios en el encuentro con los 18 departamentos a principios de diciembre.

Cornejo planea cerrar novedades en transporte en 2025

La nueva traza del Metrotranvía está más acelerada de lo esperado. Diario UNO ya lo había anticipado, pero ahora el dato es que en diciembre o enero se va a inaugurar, aunque depende de algunos cambios que todavía pueden hacerse.

Está en estudio que, en vez de finalizar en calle Pueyrredón de Luján -la idea hasta el momento-, se lleve más allá: hasta San Martín y Almirante Brown. Es un kilómetro más y, en dinero, estiman unos 4 mil millones de dólares, para un mecanismo que estiman que también salga más barato de lo previsto: U$S80 mil millones.

Otro eje será la influencia sobre las rutas nacionales, que ya les prometieron en las últimas reuniones con la gente de Luis Caputo en Buenos Aires. Interesa sobre todo la ruta 7 en toda su traza: desde Desaguadero en adelante. La intención es conocida: poder licitar a empresas que la mejoren y logren repago con los peajes –no así el cruce a Chile, que lo seguirá manejando Nación-.

La que está más cerca de tener su peaje es la Ruta Provincial 82. Se está evaluando un documento que entró hace días a Casa de Gobierno y en el que proponen, con detalles, en qué partes del recorrido colocarlos. Es la única que tiene tan avanzado ese análisis.

Metrotranvía - Obras calle paso - Luján de Cuyo.jpeg Las obras del Metrotranvía en calle Paso, Luján, meses atrás. Según el Gobierno, se adelantará la finalización del proyecto hasta fines de este año. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Está la ambiciosa idea de hacer más de 15 escuelas -sería disruptivo para las cantidades hechas en los últimos años-; terminar sí o sí el Ecoparque en 2025 y el acueducto Monte Comán-La Horqueta y el Centro Cívico de Tunuyán. También seguirán, aunque sin precisiones por ahora, las obras hechas con dinero del resarcimiento, como las últimas anunciadas para Luján y Maipú.

Cornejo, economía, exportaciones y minería

En economía y exportaciones, los ejes para el año pedidos “desde arriba” son varios. En términos macro, aumentar 30% la exportación de vino embotellado es “él” target o uno de los más importantes, pero no es claro que se logre en 2025. A su vez, la provincia tiene un programa de internacionalización de empresas que se llama Agil NEX, a través de ProMendoza.

En 2024, ese proyecto trabajó con 18 firmas para abrirles mercados afuera. Lo logró con las primeras cuatro: Wara GPS, de software; DEOS, vitivinícola; Selada Wines y Bodega Nofal Alonso; cuentan desde adentro. La intención es al menos sumar diez nuevas empresas de acá a diciembre. En octubre se planea ser anfitriones de un evento de primer nivel para promocionar a varias marcas mendocinas.

En materia minera, como se dijo en otras áreas, empezar a “cosechar” lo hecho en el 2024. En marzo ingresarán 30 proyectos más a la Legislatura en el marco de Malargüe Distrito Occidental. Lo que por ahora no tiene un perfil preciso es la posibilidad de que se active San Jorge (cobre) en Las Heras, casi 14 años después. Sólo se sabe que avanzan los estudios para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental.

Por último, la gestión apunta a seguir digitalizando trámites. El dato más concreto es que se trabaja para popularizar Mendoza por Mí, la aplicación oficial del Gobierno para que la población se relacione con el Estado. Hoy, según supo UNO, hay apenas 30 mil personas que la tienen en sus celulares. En 2025 quieren llegar al 30% de la provincia. Unos 500 mil o 600 mil mendocinos.