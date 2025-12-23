Cornejo y Félix, cara a cara: acuerdo por obras y diferencias por la autonomía municipal

firma convenio cornejo san rafael Alfredo Cornejo firmó un convenio con el intendente de San Rafael por tres obras.

Acuerdo entre Alfredo Cornejo y Omar Félix para los vecinos de San Rafael

El aporte se concretará mediante el Programa de Infraestructura Municipal (PIM), en este caso, para brindar servicios de agua potable y energía por $576 millones.

De ese total, Mendoza pondrá unos $403 millones; una parte en concepto de ANR y otra en financiamiento.

Por su parte, la Municipalidad de San Rafael será la encargada de la ejecución de las obras, lo que incluye la contratación de empresas, la supervisión técnica y la rendición de cuentas ante el Gobierno.

Sobre el acuerdo a pesar de las diferencias políticas, Omar Félix expresó “siempre priorizamos el diálogo por el bien de nuestros vecinos. Creo que esto habla de la madurez política de la cual Mendoza siempre ha hecho gala”.

El detalle de las obras en San Rafael

Red de Agua B° Municipal Zona Americasa

Inversión total: $124.438.929,00

Inversión Provincial: $87.107.250,30

(ANR: $52.264.350,20+préstamo $34.842.900,10)

Red Eléctrica Barrio Alberdi

Inversión total: $361.104.911,37

Inversión Provincial: $252.773.437,96

(ANR: $151.664.062,78 + préstamo $101.109.375,18)

alfredo cornejo omar felix san rafael

Red Eléctrica Loteo Callao

Inversión total: $90.223.485

Inversión Provincial: $63.156.439,50

(ANR: $37.893.863,70+préstamo $25.262.575,80)

Alfredo Cornejo y Omar Félix, enfrentados por la autonomía municipal en San Rafael

Además de elecciones a concejal, en San Rafael se llevarán a cabo las elecciones para definir a los convencionales municipales que le den al municipio su Carta Orgánica. Esto, después de que el Concejo Deliberante local sancionara la autonomía municipal impulsada por el intendente Félix.

A diferencia de lo que postula el sanrafaelino, el gobernador Cornejo considera que las facultades que le otorga a la intendencia la autonomía municipal no difieren demasiado de las que actualmente tiene un municipio.

“El alcance no irá lejos de lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades, que ya otorga facultades muy interesantes, como el poder de hacer allanamientos por motivos de salubridad pública, cosa que el gobierno provincial no puede hacer”, dijo Cornejo, frente al intendente de San Rafael.

Por su parte, Félix defendió la iniciativa y argumentó: “Hay muchos temas que, a veces por la distancia, nos cuestan resolver. Por ejemplo, para cortar un árbol tenemos que hacer un trámite en Recursos Naturales de la provincia, y los expedientes se demoran”.

Actualmente solamente dos provincias en todo el país no consagran la autonomía municipal: Mendoza y Buenos Aires, dijo Omar Félix. Aunque reconoció que “una autonomía plena solo se puede dar con una reforma de la Constitución”.

Y siguió: “La reforma estructural va mucho más allá de solo una Carta Orgánica, con lo cual, creo que es este es un primer paso para una autonomía, que no va a ser plena, esperando que en algún momento una reforma de la Constitución permita llegar a ella”.