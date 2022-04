Cornejo y Cobos, duros con Cristina Kirchner por no completar el Consejo de la Magistratura

Alfredo Cornejo-Consejo de la Magistratura.jpg

En ese fallo el máximo tribunal señaló que el juez Daniel Alonso actuó con "una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal” y le ordenó que archive el amparo que inició el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto.

Por su lado, el diputado nacional por Mendoza Julio Cobos (UCR) salió también a apuntarle a la vicepresidenta por el retraso en el nombramiento de los representantes de la oposición, Luis Juez (PRO) por el Senado y Roxana Reyes (UCR) por Diputados, "Deben entender que los fallos de la Corte se acatan, no se atacan. Esto es un trámite formal y es inexplicable que no cumplan con ese deber constitucional. La única forma de entenderlo es que deben admitir que la médula espinal de este Gobierno es atacar la Justicia. Parece que el resto de los problemas del país son secundarios", disparó el ex vicepresidente y lo reflejó también en sus redes sociales.

Amenaza de denuncia penal

Sin dudas, el discurso más duro fue el de uno de los representantes de Juntos por el Cambio a ese Consejo de la Magistratura, el senador Luis Juez, quien advirtió: "No estamos mendigando nada que no nos corresponda. No es una interpretación que Cristina y Massa puedan hacer del tema. Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición”.

Pero luego de la advertencia personal de Juez, se supo que toda la cúpula de Juntos por el Cambio acordó esperar unos pocos días, no más de una semana, a que Cristina Kirchner y el titular de Diputados respondan a la nota formal que presentó la oposición y finalmente concreten esos nombramientos, y si así no fuere, ese frente opositor avanzará también con el mismo tenor de las denuncias penales.

El senador del PRO también recordó que desde su espacio le habían sugerido al oficialismo que le pidiera al presidente de la Corte una prórroga ya que había un trámite parlamentario que tenía media sanción, y los acusó de jugar con los tiempos y destruir las instituciones.

“Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias”, disparó Juez en alusión a Cristina Kirchner.

El diputado nacional Omar De Marchi (PRO) también se expresó en el mismo sentido a través de su cuenta de Twitter:

Qué dice el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

La resolución de la Corte, que se conoció este lunes, está firmada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, y se conoció apenas unas horas después de que ese máximo tribunal dispusiera que entrara en vigencia el Consejo de la Magistratura con 20 integrantes y estar presidido por Rosatti.

Fallo de la Corte por la designación del Consejo de la Magistratura

Ante esa habilitación judicial, el Congreso ya no tiene impedimento legal alguno para designar a sus representantes en el Consejo, que es el órgano encargado de la selección y acusación de magistrados nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial.