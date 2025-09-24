Cornejo reveló que una casa del IPV cuesta $100 millones y destacó el "sistema sostenido de construcción"

casas ipv1 En General Alvear fueron entregadas 23 nuevas casas. IPV

Alfredo Cornejo: "Mendoza es una de las pocas provincias que mantiene un sistema sostenido de construcción"

El gobernador Alfredo Cornejo destacó en General Alvear “Entregar viviendas siempre es un momento gratificante para un gestor público. Es emocionante ver la alegría de las familias que reciben su hogar, porque significa un antes y un después en sus vidas. Pero también es necesario explicar lo difícil que resulta sostener este esfuerzo en un contexto de crisis económica y sin crédito hipotecario

Hoy, una vivienda como las que entregamos cuesta alrededor de 100 millones de pesos, algo inalcanzable para la mayoría de los mendocinos si no existiera un programa como este. Por eso el Estado provincial pone en marcha mecanismos de financiamiento y subsidio, para que familias trabajadoras puedan cumplir el sueño de la casa propia

Según Cornejo Mendoza es una de las pocas provincias que mantienen un sistema sostenido de construcción en todos sus departamentos: “Estamos entregando casas en los 18 departamentos: en algunos barrios son 10, en otros 70 o 100, como en Guaymallén hace pocos días. Queremos mostrar que existe un plan sistemático para seguir construyendo viviendas a pesar de las dificultades".

"Aspiramos a que la economía argentina recupere estabilidad, que vuelva el crédito hipotecario como ocurre en otros países vecinos, pero hasta que eso ocurra, en Mendoza no vamos a abandonar esta política habitacional. Lo estamos demostrando con hechos concretos y con una administración responsable de los recursos públicos", sumó.

molero, intendente de general alvear Alejandro Molero, intendente de General Alvear. Gobierno de Mendoza

El aporte del municipio y el IPV

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero expresó: “Estamos cumpliendo sueños. Para las 23 familias que hoy reciben sus llaves comienza una nueva etapa. Obras como estas le cambian la vida a los vecinos y marcan un antes y un después en la historia de General Alvear”.

El titular del IPV, Gustavo Cantero, destacó la modalidad del programa: “El plan IPV Mi Casa combina un anticipo inicial de los adjudicatarios con el aporte provincial, lo que permite poner en marcha la rueda del financiamiento y seguir construyendo. Hoy entregamos 23 viviendas y en breve completaremos las 72 previstas para este barrio, siempre con el objetivo de dar soluciones reales a la clase media trabajadora”.

La inversión provincial asciende a $4.152 millones y contempla un total de 46 casas en este barrio, de las cuales se entregó la primera etapa.