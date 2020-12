Cornejo reclamó que Ginés González García informe sobre las vacunas

Entre las consultas, el ex gobernador de Mendoza le pidió al ministro que informe los motivos específicos por los cuales fracasó el acuerdo anunciado por el presidente la semana pasada con el Laboratorio Pfizer y que brinde un detalle pormenorizado de las exenciones de responsabilidad que ha solicitado esa empresa, con indicación precisa de los argumentos por los cuales se consideraron viables dichas concesiones.

Cornejo solicitó que se le detalle sobre las referidas “condiciones inaceptables” impuestas por la empresa proveedora de la vacuna Pfizer para la llegada de la misma al país.

Asimismo, Cornejo quiere saber si la vacuna contra Covid-19, llegará a nuestro país antes de fin del 2020 y pidió a González García que "le responda si considera que una ley es un instrumento de trueque que se puede utilizar antojadizamente para llevar a cabo una negociación". En ese orden, también le preguntó si admite que se hacen leyes a medida de los laboratorios.

Hasta el momento, se sabe que el lunes próximo -21 de diciembre- saldrá desde Ezeiza un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas a Rusia que estará de regreso en el país en las primeras horas del miércoles 23. Ese día llegarían las primeras dosis de la vacuna Sputnik V.

A fin de evitar experiencias pasadas sobre negociaciones secretas con aprobaciones por pliegos cerrados por parte del Congreso de la Nación, como el Memorandum de Entendimiento con Irán, el diputado requirió detalle pormenorizadamente qué contratos ha suscrito la República Argentina hasta la fecha, en qué términos, bajo qué condiciones y con qué laboratorios.

"Nuestra solicitud se basa en las contradicciones respecto a la vacunación que expresan el Presidente y su ministro de Salud. Los argentinos un día parece que vamos a estar inmunizados y a las pocas horas, estamos en peligro de no tener las vacunas. Están jugando con la salud de todos y, como todos sabemos, con la salud no se juega"

La iniciativa es de autoría de Alfredo Cornejo y Claudia Najul. Acompañan con su firma sus pares: Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Carla Carrizo, Estela Regidor, Juan Martín Musacchio, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Alejandro Cacace, Gerardo Cipolini, Mario Arce y Jorge Rizzotti.