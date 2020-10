Para sostener su postura, el ex gobernador apeló a estadísticas. "Nosotros recibimos el gobierno con 3.700 personas privadas de la libertad y lo entregamos con 6.000 y no es que eso me llene de orgullo, pero hay una relación directa entre tener privados de la libertad a sociópatas que usan armas para cometer delitos y los datos duros de la seguridad. Fijense que entre el 2015 y el 2019 bajó un 45% los robos agravados y los homicidios que antes eran de hasta 11 cada 100.000 habitantes, al término de nuestro gobierno fueron 4,9 cada 100.000 habitantes", comparó.

Cornejo no dudó en recriminar la postura del juez Eduardo Martearena, quien en agosto del año pasado se opuso a aplicar la condena de prisión perpetua que había decidido un jurado popular en la causa conocida como la "valija narco" en la que tres hombres asesinaron a Juan Leandro Lucero (27), e instaló la discusión sobre si es o no constitucional.

"Hay gente como el juez Martearena que insiste en esta ideología y ha dejado sin efecto lo que decidió un jurado popular. Él es de los que cree, como lo ha dicho ya, que esta es una discusión entre abogados, no importa lo que piensen los ciudadanos, y esto no puede ser así, no pierden la vida en los homicidios calificado sólo los abogados, también se mata a personas que no son abogados", refutó Cornejo.