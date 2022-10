Cornejo festejó la derrota del moyanismo en Independiente de Avellaneda

No es la primera vez que Cornejo interviene públicamente en tema relacionado con el fútbol. El mes pasado cuando Godoy Cruz empató con Tigre 1 a 1 en el Malvinas Argentinas por la Liga Profesional, el dirigente de la UCR se enojó por la actuación del árbitro. "Nuevamente hacen lo imposible para que un equipo del interior no pueda pelear el campeonato, nuevamente Godoy Cru perjudicado. Un penal no cobrado y un gol lícito anulado por un árbitro del ascenso, que no está a la altura de la primera división del fútbol argentino", dijo en ese momento

Tuit Cornejo.JPG

"¡Chau Moyano!" dijo Patricia Bullrich

A Cornejo se le sumó enseguida la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que es hincha de Independiente: "¡Chau Moyano! Se terminan la patota y la mafia en Independiente, y eso que no pude votar porque Moyano me expulsó. Las nuevas autoridades reconstruirán el club; nosotros, el país. ¡Felicitaciones Fabián Doman" dijo la dirigente macrista, posible candidata a presidenta en 2023, sin que se descarte que lleve como candidato a vice precisamente a Cornejo con quien tiene muy buena relación.

"Yo tengo una relación especial con Cornejo, me parece que es alguien que sabe manejar un gobierno, que cree en las cuentas fiscales ordenadas, que creen en la producción, que sabe de seguridad, que se animó a meter el ítem Aula en educación. Para mí es una persona que a nivel nacional va a cumplir un rol fundamental en el futuro", marcó Bullrich para elogiar al mendocino hace dos semanas en una visita a nuestra provincia.

doman.jfif Los festejos por la victoria de Fabián Doman, el domingo, en Independiente de Avellaneda.

El presidente electo de los Rojos de Avellaneda se impuso el domingo en las elecciones de la institución con más del 70% de los votos y derrotó a la Agrupación Independiente, que lideraba el economista Javier Mazza, vinculada al actual oficialismo -ecabezado por el dirigente camionero Hugo Moyano- por algunos integrantes que supieron pasar por la últimas comisiones directivas del sindicalista.

A Doman lo acompañarán en su gestión, entre otros, Néstor Grindetti (Intendente de Lanús y referente provincial del PRO) y el periodista deportivo Juan Marconi, hijo de Guillermo, ex árbitro y fundador del SADRA (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina).

