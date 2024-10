Cornejo disparó contra la Justicia y le criticó que comete errores garrafales y da condenas cortas

"Cumplió los 4 meses, no tuvo beneficios y los cumplió. La pregunta que hay que hacerle es por qué le dieron tan poco, cuando la pena era hasta 10 años, podría haber sido un (juicio) abreviado por una condena más larga. Podrían haber visto los antecedentes, podrían haber visto la foja del sistema penitenciario, porque uno puede decir que estuvo 4 meses y no lo resocializaron, primero que no se resocializa a todas las personas que están en el sistema penitenciario.Tiene que haber una predisposición de la persona, esa persona no quería tomar clase y no quería elementos de trabajo, ¿por qué le dimos 4 meses?", insistió.

El mandatario admitió que hay jueces que están trabajando perfectamente y otros que no lo están haciendo, y señaló que el rol del equipo de Gobierno también es "señalar las cosas que no están bien, no guardarlas ni esconderlas", aunque pidió no generalizar la acusación.

"Hay intendentes que ayudan con la seguridad y otros se hacen los distraídos"

Haciendo foco en la seguridad y las medidas de prevención, Cornejo remarcó que su apuesta va en línea de apostar más a la tecnología, que a la idea de apostar un policía en cada esquina.

Se refirió al proyecto de seguir sumando cámaras privadas al sistema de seguridad y de acoplar también las cámaras de los municipios.

"Cámaras que estén conectadas geolocalizadas que es la inversión que estamos haciendo, con alarmas comunitarias que están a cargo de los municipios. Estamos invitando a cada uno de los municipios a firmar convenios con el 911 y hacer una geolocalización de servicios. A cada alarma comunitaria en cada municipio nosotros lo comunicamos al 911 con nuestro protocolo de manera tal que ayuda a la prevención del delito".

En esa línea y sin nombrarlos se quejó de algunos intendentes que no colaboran con la prevención de la seguridad. "Para mí sería mucho más fácil hacer como hacen a veces algunos intendentes, se hacen los distraídos sobre los problemas que le son ajenos al municipio", disparó.