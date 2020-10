Cornejo: "Cristina no cree ni en el diálogo ni en los acuerdos"

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que el Gobierno debe llevar adelante una serie de reformas para combatir los problemas económicos pero los mismos no serán posibles porque "Cristina Kirchner no cree ni en el diálogo ni en los acuerdos. "No hay diálogo del Gobierno con la oposición. Hay cuestiones, como una reforma fiscal para fortalecer la moneda, que requieren un acuerdo con la oposición. Sin ese acuerdo no vamos a salir adelante. Pero Cristina no cree en el diálogo, ni en los consensos, ni en los acuerdos. Ella cree en la confrontación", explicó el dirigente radical en diálogo con "Todos Juntos", el programa de Fernando Carnota en Radio Rivadavia.