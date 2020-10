En el anteproyecto que el Gobierno ya modificó está la mirada de Cunietti, y según ella, "viene a dar un marco legal a situaciones que hoy se dan y no están contempladas en la ley vigente, pero fundamentalmente viene a focalizar y defender derechos de los estudiantes", dice y remarca el formato de educación digital que forzó a implementar la pandemia.

Vale recordar que el Gobierno dispuso posponer el Congreso Pedagógico que se iba a hacer entre el 19 y el 24 de este mes para la última semana de noviembre. Y que el tratamiento de la Ley de Educación se pospuso para el 2021.

"Hoy hay 500.000 chicos estudiando con enseñanza remota, por eso esta ley lo que hace es focalizar en la demandas de esos estudiantes y en sus derechos, sobretodo en los que sufren debilidad en sus trayectorias escolares. Por eso entre otras cosas crea la cédula escolar, que es una especie de historia clínica del alumno, que da la posibilidad de que si tiene que cambiar de escuela por alguna situación social o laboral de sus padres, no padezca el papeleo que sufre hoy, y a la vez permite seguir su trayectoria", explica Cunietti.

La licenciada que ocupó el cargo de Thomas en el gobierno de Julio Cobos, admitió que es válido reformar el artículo que hablaba de las escuelas artística, en donde se copió el concepto que está en la ley nacional, que habla de la educación obligatoria pero no menciona a la no obligatoria "creo que es una oportunidad interesante a las escuelas artísticas como parte de la educación formal no obligatoria, eso lo creemos todos los que trabajamos en educación", adelantó.

Frente a las críticas que llegaron desde el sindicato del SUTE que remarcaban que esta ley buscaba municipalizar la educación, basados en que las escuelas artísticas podrían pasar a manos de gestión municipal, Cunietti lo rechazó de plano. "Cuando se habla del sistema de educación municipal, se hace referencia a lo que ya existe que es el sistema que hoy gestiona el 70% de los jardines maternales que están en la órbita de los municipios,lo que queremos es darle un marco y estabilidad a quienes trabajen allí", puntualizó y remarcó "no se podría municipalizar la educación porque sería inconstitucional".

Entre las reformas que el Gobierno ya realizó al primer borrador está justamente la posibilidad de que sea el Director General de Escuelas quien pueda realizar cambios en el estatuto docente.

"Esto no es una ley de carrera docente, el estatuto docente se ha modificado muchas veces a través de las paritarias, a mi me tocó reformar ese estatuto cuando fui directora, pero esta no es una ley que reforme la carrera docente, decir eso es un absurdo", resaltó la funcionaria de Suarez.