Cornejo calificó de "estupidez enorme" la prohibición de pagar en cuotas los viajes al exterior

Cornejo participó de la celebración por el 60 aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, donde se refirió a la convocatoria al diálogo que Alberto Fernández dijo que realizaría tras las elecciones y señaló que "no hay ningún llamado formal, oficial, no hay ningún llamado a los principales dirigentes de la oposición. Ni siquiera hay un reconocimiento de la derrota lo que es muy llamativo".

A su vez, el presidente de la UCR nacional sostuvo: "No se sabe qué se está negociando con el Fondo Monetario Internacional pero para eso la Argentina necesita un plan económico más allá de que se lo pida el FMI y ese plan debe ser sensato y no como las medidas que toman como el cepo al dólar que son manotazos de ahogado o las tarjetas de crédito que es una estupidez enorme que rompe el sistema aeronáutico".

cornejo critico a alberto fernandez en tunuyan.jpg Alfredo Cornejo junto a el presidente de la CIAT, Diego Stortini durante el festejo de los 60 años de la entidad. El exgobernador de Mendoza criticó a Alberto Fernández durante el acto por la medida sobre los viajes al exterior.

Sobre como sigue el país en el contexto generado por el Covid-19 contexto de pandemia, Alfredo Cornejo expresó: "La salida de la pandemia no tiene un buen balance si bien ahora se nota un crecimiento económico respecto al año 2020 no es el crecimiento que necesitamos en relación al 2019 que ya fue un mal año. En realidad hace más de 10 años que estamos en recesión económica en Argentina y eso repercute en un largo deterioro"

El legislador nacional aseguró que Mendoza necesita lograr mayor conectividad en vuelos ya que la provincia tiene una potencialidad enorme en turismo y el Valle de Uco en particular.

Alfredo Cornejo criticó el sobreseimiento de Cristina Kirchner

Consultado sobre la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de otorgar el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa Hotesur y Los Sauces por supuesto lavado de activos, Cornejo afirmó que "ha tenido un revés electoral muy grande y no sólo no cambian el rumbo económico sino que siguen influyendo sobre la justicia. Ha sido sobreseída Cristina Kirchner y sus hijos sin haber sido enjuiciados y podría haber sido sobreseída perfectamente siempre y cuando no hubiera tenido pruebas, ahora como no fue elevado a juicio no vamos a saber la verdad ”.